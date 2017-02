Todos os grupos apoian a rehabilitación de vivendas en Ons e esixen solucionar os problemas da EDAR de Ribeira

A comisión de Ordenación Territorial do Parlamento galego conseguiu este mércores varios acordos apoiados por todos os grupos relativos á rehabilitación de vivendas na Illa de Ons (do PPdeG), os problemas da EDAR de Ribeira (do PSdeG) e o transvasamento de area da praia de Covas, en Viveiro (do BNG).

Así, a Cámara instou por unanimidade este mércores á Xunta --tras unha iniciativa do PPdeG-- a promover a declaración como área de rehabilitación integral (ARIS) da Illa de Ons co obxectivo de facilitar as actuacións de rehabilitación nas vivendas existentes.

Na comisión de Ordenación Territorial, o Grupo popular destacou a importancia de que as construcións tradicionais existentes en Ons sexan atendidas "de forma especial" coa súa inclusión nesta área de rehabilitación, debido ao seu valor e relación co espazo natural do parque nacional no que se atopan.

Así mesmo, destaca a inclusión nos orzamentos de partidas por parte da Consellería de Infraestruturas e Vivenda para apoiar as áreas de rehabilitación, á vez que lembra o recente decreto de prórroga do Plan Nacional de Vivenda por parte do Goberno.

O PSOE presentou unha emenda --non admitida polos populares--, explicada pola deputada socialista María Pierres, para incrementar a dotación co fin de que sexa "suficiente", e referiuse á "demora" nas axudas e as dificultades para afrontar reformas por parte das familias.

Nesta liña, Antón Sánchez (En Marea) reprocha que "non se pode pedir a declaración de área de rehabilitación integral sen contar co concello". Así mesmo, considera que Galicia "non é referente en turismo sustentable", do que responsabiliza á Xunta.

Luís Bará (BNG) dixo que "non estaría de máis dirixirse ao goberno municipal" de Bueu para "ter en conta" a opinión do concello e os seus veciños. Así mesmo, queixouse das "dificultades" de propietarios para acceder a axudas, pois cre que "hai que mellorar" a xestión destas subvencións.

ACORDOS SOBRE EDAR DE RIBEIRA E PRAIA DE COVAS

Tamén nesta comisión aprobouse de forma unánime --tras iniciativa do PSdeG-- pedir á Xunta que esixa ao Estado que neste primeiro semestre de 2017 tómense as medidas necesarias para solucionar os problemas da EDAR en probas de Ribeira, así como non recepcionar a obra por parte de Augas de Galicia ata que se liquiden de forma definitiva.

No tocante a esta cuestión, o PSOE subliñou que existen 475 denuncias por problemas de salubridade derivados do mal funcionamento da EDAR en probas, mentres que informes técnicos detectan medicións moi altas de sulfhídrico nas estacións de bombeo.

Este acordo chega despois de que no último pleno do Parlamento a conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, asegurase que os problemas da depuradora de Couso, en Ribeira, "a día de hoxe están arranxados" e "non está a emitir ningún cheiro".

Tras esa contestación no pleno da semana pasada, Beatriz Mato reuniuse nos corredores da Cámara con veciños de Ribeira, quen se queixaron dos cheiros e verteduras que padecen, e espetáronlle: "Non digas que está arranxado".

Por outra banda, todos os grupos instaron á Xunta --a proposta do Bloque-- a acometer o transvasamento de area previsto para a praia de Covas, en Viveiro (Lugo), e manter unha vía de comunicación directa e permanente coas persoas afectadas para buscar unha solución a longo prazo para a fixación de area.

Respecto diso, Olalla Rodil (BNG) lembrou que a obra de ampliación do dique de abrigo do porto de Celeiro tivo efectos negativos sobre a praia de Covas, e aínda que o proxecto tiña previsto o transvasamento de 30.000 metros cúbicos de area como medida correctora, non se realizou ningunha actuación. Por iso, destaca a importancia de que leve a cabo.

INICIATIVAS REXEITADAS SOBRE ENCE E SADA

En cambio, foi vetada polos populares, entre outras, unha proposta de En Marea para incluír a Sada no plan de xestión de risco de inundacións de Galicia. Antón Sánchez pedía ademais incluír partidas orzamentarias necesarias para executar as medidas propostas polo Concello de Sada para mellorar a canalización do río Maior na súa desembocadura.

Sobre este extremo, Sánchez sinala que en marzo de 2016 houbo "graves inundacións" en Sada por "unha acumulación de feitos". Remarca que é unha zona "de risco de que volva suceder" porque recolle un extenso volume de augas do contorno, e critica ao PP que "están a negar hoxe unha solución para a xente".

En contraposición, María Soraya Salorio (PP) queixouse de que o goberno municipal rexeitou diversas iniciativas no concello para realizar melloras, ao que acusa de "non facer nada de nada".

Respecto das inundacións do ano pasado, Salorio achacounas á "falta total de previsión" e "non a causas naturais", pois "non se abriron a tempo trampillas" para evacuación, con técnicos "de vacacións" e o alcalde "en shock".

Noutra orde de cousas, o BNG levou a comisión unha iniciativa para a retirada de ENCE da ría de Pontevedra, que foi denegada polos populares. Luís Bará (BNG) sinala que existen "razóns máis que suficientes" para evitar a continuidade da fábrica nesta localización actual.

Bará, que tivo que cambiarse de sitio durante a súa intervención por un problema co micrófono, denunciou que a localización "estrangula" a calidade de vida da poboación do contorno, á vez que considera que "os máis grave" é "a contaminación democrática para o país" ao "favorecer intereses privados" en contra de "interese xeral".

A continuación, Vilán (PSdeG) e Marcos Cal (En Marea) subliñaron a importancia de recuperar o espazo natural da ría de Pontevedra e mostraron o seu apoio á iniciativa.

Con todo, Jacobo Moreira (PPdeG) xustificou a negativa do seu grupo a esta proposta, e queixouse de que iniciativas similares "xa están traballadas" e "requerrebatidas" no Parlamento.

De feito, Moreira espetou a Bará que mentres "perde o tempo aquí", polo Parlamento, "mantén paralizada" a súa concellaría no Concello de Pontevedra.

NOVA VICEPRESIDENTA DA COMISIÓN

Ao comezo desta comisión elixiuse novo vicepresidente tras a renuncia de Daniel Veiga "a petición propia", segundo informou o actual presidente, Jaime Castiñeira.

Despois de someterse a votación, saíu elixida Marta Nóvoa Iglesias como nova vicepresidenta da Comisión 2ª de Ordenación Territorial.