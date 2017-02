O BNG denunciou este mércores a "discriminación" que sofren as administracións locais galegas, como os concellos e as deputacións, co actual sistema de financiamento, que provoca que as cidades galegas reciban "251 euros por habitante" fronte aos "499 euros" das urbes do resto do Estado.

Así o denunciou a formación nacionalista nunha rolda de prensa ofrecida este luns pola portavoz nacional, Ana Pontón, e o alcalde de Carballo (A Coruña), Evencio Ferrero, despois de que rexedores e edís do Bloque mantivesen un encontro en Santiago de Compostela para analizar sistemas que "melloren o financiamento da administración local".

Neste escenario, o rexedor carballés explicou que, nun momento no que se fala do modelo de financiamento e da repartición dos fondos no conxunto dos territorios, "é necesario facer unha reflexión profunda do financiamento das entidades locais, municipios e deputacións".

Así, lembrou que Galicia ten unhas características específicas, como o envellecemento ou a dispersión, que fan que a prestación de servizos "mesmo sexa máis cara" que noutras zonas do Estado. "Os municipios galegos temos menos débeda, máis custo e menos financiamento", censurou Evencio Ferrero.

CONCERTO ECONÓMICO

Esta situación, segundo considerou a líder do Bloque, Ana Pontón, cambiaría se Galicia tivese un concerto económico que "permitiría acabar coa discriminación dos municipios galegos" ao "darlle máis recursos para mellorar as súas prestacións".

"Non se se ao Partido Popular sóbralle o diñeiro pero está claro que aos concellos galegos non nos sobran os recursos que temos", manifestou Ana Pontón, que insistiu en que o sistema do concerto económico dotaría a Galicia de "3.5000 millóns de euros máis".

Ademais, puxo en valor os beneficios deste modelo para a Comunidade galega fronte ao actual "café para todos" que "quere seguir recetando o PP". "Permitiríanos ter en Galicia o control dos recursos, máis fondos, blindar os servizos e ter unha fiscalidade máis xusta e adecuada", apuntou.

Por último, volveu a criticar que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "a estas alturas" non fixese pública a súa postura sobre esta cuestión. "Sería importante que empezásemos a coñecer cales son as propostas de Feijóo", subliñou.