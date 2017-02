A Xunta e o Concello compostelán colaboran na mellora da integración dos Camiños de Santiago na cidade

Autoridades da Xunta e do Concello compostelán asinaron este mércores un convenio de colaboración para mellorar a integración paisaxística dos distintos Camiños de Santiago á súa entrada na capital galega antes da celebración do próximo Ano Xacobeo, cun investimento duns 4,2 millóns de euros.

O acordo foi rubricado pola conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez; o de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez; a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; e o alcalde de Santiago, Martiño Noriega.

Na súa intervención, a titular de Infraestruturas explicou que no próximo mes de marzo licitaranse os contratos para a redacción de proxectos construtivos co obxectivo de que este ano, en coordinación co Concello de Santiago, estean todos os proxectos redactados para, a continuación, contratar e iniciar as obras.

Deste xeito, en canto á distribución de obrigacións, no Executivo autonómico será a Axencia Galega de Infraestruturas quen se encargue da redacción dos documentos técnicos necesarios e da contratación e execución das obras. Pola súa banda, o Consistorio levará a cabo os trámites administrativos necesario, porá a disposición da Xunta os terreos e reporá os servizos urbanos afectados.

En concreto, entre outros puntos, levarán a cabo actuacións no Camiño Francés (entre a baixada de Monte do Gozo e San Lázaro, entre a rúa Fontiñas, Fonte de Concheiros e Concheiros, así como no cruzamento coa Avenida de Lugo); no Camiño Portugués (na chegada ao Mosteiro de Conxo e a rotonda sobre a SC-20); e no Camiño Inglés (no tránsito no polígono do Tambre e fronte ao cemiterio de Boisaca), tal e como informou a conselleira.

Ademais, estudarase a posibilidade de realizar actuacións na Vía da Prata, de forma complementaria á actuación prevista polo Concello en Castrón Douro; ou no Camiño Portugués ata a Ponte de Rocha Vella.

INTERVENCIÓNS

No acto, o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez destacou que, entre as medidas de impulso ao Camiño, unha das principais materias pendentes é a entrada dos Camiños de Santiago na propia cidade. "Conscientes disto a Xunta e o Concello pómonos deberes", manifestou.

Neste sentido, destacou que desde o departamento de Patrimonio realizarase coa máxima axilidade a tramitación de todas as autorizacións e permisos necesarios para o desenvolvemento dos protocolos.

Pola súa banda, a directora de Turismo de Galicia incidiu na importancia do coidado das Rutas Xacobeas á súa chegada á cidade de Santiago, zona que "merece un esforzo especial". Respecto diso, destacou diversas actuacións postas en marcha polo departamento que dirixe como o Plan de Actuación do Monte do Gozo.

Por último, o alcalde da capital galega, Martiño Noriega, destacou que este protocolo "volve pór de manifesto que Santiago é un espazo no que non se entende outra forma de operar que non sexa o consenso institucional". Ademais, mostrouse convencido de que o acordo "permitirá que a cidade luza como debe lucir no horizonte do Ano Santo".