En Marea insta á Xunta a que faga un estudo para utilizar o antigo hospital do Rebullón con fins sociosanitarios

En Marea rexistrou no Parlamento de Galicia unha proposición non de lei para instar á Xunta a que faga un estudo económico e técnico do antigo hospital psiquiátrico do Rebullón, situado en Mos (Pontevedra), para a súa recuperación e posta en funcionamento co fin de atender "as necesidades sociosanitarias de toda a comarca".

Así o comunicaron este mércores a vicepresidenta do Parlamento de Galicia e deputada de En Marea, Eva Solla, e a deputada Paula Quinteiro, que visitaron o edificio do antigo hospital acompañadas dos concelleiros de GañaMos.

Tal e como manifestaron, este centro de titularidade autonómica "non debería estar desaproveitado e deteriorándose, como ocorre na actualidade" desde que o pasado ano as persoas alí ingresadas foron trasladadas ao Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.

Neste sentido, mantiveron que as instalacións "están nunha situación aceptable" e dispoñen de "zonas bastante adecuadas" para o seu uso con fins sociosanitarios, polo que pide facer un estudo para determinar que obras e que adecuacións teríanse que levar a cabo.

Trátase dunha petición que levará En Marea ao Parlamento de Galicia e que as 'mareas' municipais do sur de Pontevedra levarán como mocións aos seus plenos co obxectivo de, "entre todos, lograr que a Xunta cumpra e dea continuidade a este edificio con fins sociosanitarios".