O Porto de Ferrol adxudica o acceso ferroviario á dársena exterior, que debería estar concluído en 2020

O consello de administración da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao aprobou este mércores por maioría adxudicar o tren á dársena exterior a unha unión temporal de Copasa, Ogmios Proxecto e Geotunel por 72,5 millóns de euros.

O prazo de licitación e adxudicación é de 46 meses, polo que --segundo un comunicado de prensa do Porto-- as obras haberán de estar concluídas "no horizonte de 2020".

Os cálculos da Autoridade Portuaria pasan por asinar o contrato coa UTE na primeira quincena de marzo, co que as obras poderían arrincar dentro do primeiro semestre deste ano.

Adicionalmente, deu conta de que o Diario Oficial de Galicia (DOG) publica leste mesmo mércores o nomeamento dos delegados territoriais da Xunta na Coruña e Lugo, Ovidio Rodeiro e José Manuel Balseiro, respectivamente, como novos vogais do Porto.