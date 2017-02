Abanca, do banco “escarallado” ao que “pode correr maratóns”

O vicepresidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, destacou que a entidade coa que se fixo en poxa en 2013, Abanca, "era un banco escarallado". "Era un paciente en terapia intensiva e agora está en condicións de correr o maratón de Nova York", aseverou.

Juan Carlos Escotet, vicepresidente de Abanca

Así se pronunciou, en rolda de prensa, nunha longa resposta á pregunta de se considera que o prezo que pagou por Novagalicia Banco --resultado da privatización das caixas de aforro galegas fusionadas-- foi moi barato. O valor foi de 1.003 millóns de euros.

Respecto diso de que socialmente se cuestione este prezo, o banqueiro destacou que lle preocupa moitísimo que se tratou de facer populismo" cun proceso de privatización que, segundo subliñou, "foi tecnicamente manexado e gañouse en enfrontamento limpo".

Neste sentido, chamou a atención sobre que os resultados --con ganancias durante o tres anos de xestión dos novos responsables-- "non son maxia", e atribuíunos a un "gran equipo de profesionais" no que considera "un caso de éxito" do que sentirse "orgullosos".

SACA PEITO

Escotet opinou que "quizais" a nova dirección do banco cometeu "o erro de ser moi conservadora" na súa resposta sobre este aspecto. "Pecamos até de modestia", apuntou, para, a continuación, aproveitar para "sacar peito" en representación do seu equipo e do grupo de accionistas.

Presentación da oficina de empresas de Abanca en Vigo | Fonte: Abanca

"Facendo historia este foi un proceso de poxa competitiva onde non estabamos precisamente nas ligas menores, moi complexo e rigoroso, e afortunadamente con regras do xogo moi claras e coñecidas", defendeu.

Lembrou que participaron Santander, BBVA, La Caixa e tres dos fondos de investimento máis grandes do mundo. "Para gañar era necesario superar polo menos un 50% do prezo do segundo competidor", destacou.

A continuación, puntualizou que as coberturas se estableceron por "continxencias" como os acordos de exclusividade coas compañías de seguros, polos "problemas" de Pescanova, os das preferentes e as cláusulas adoito.

"Pagamos un prezo positivo que era a primeira vez que se pagaba por unha institución privatizada; todos os demais foran negativos e ademais con esquema de protección de activos", agregou. E, neste punto, preguntouse polo que "ao final" recibiu, para responderse a si mesmo que un banco "escarallado". "A Novacaixagalicia de 2013 era unha institución ben escarallada", remarcou. "Rexeito que se diga que isto foi un gran negocio porque as ganancias son froito dunha xestión impecable", engadiu.

Sobre a institución "escarallada", Escotet chamou a atención sobre que "tiña perdas consecutivas" de varios anos, un persoal "totalmente desanimado e desnortada", sen que houbese "un plan de negocio" e "chea de despedimentos masivos". Tamén fixo referencia á existencia dunha marca "totalmente destruída", e unha "absoluta obsolescencia tecnolóxica".

O SEU NOME NAS PROTESTAS

Ademais, sinalou que, "sen o cheirar", o seu nome "apareceu en todas as pancartas de todas as protestas de todas as plataformas" das preferentes. Había cero paz social, unha situación especialmente complicada de resolver e ademais cun dano ao nome dun inversionista que acababa de chegar apostando polo futuro da institución", salientou.

Cuns "sindicatos belixerantes" e "con razóns, porque estaban ante o terceiro ERE" e un clima laboral "complicado", Escotet proseguiu apuntando que a "clave" naqueles momentos era "desinvertir", mesmo con "empresas serias e respectadas como Inditex e Estrela Galicia".

"Pero, ademais, os tribunais estaban cheos de demandas de todo tipos. De clientes, plataformas, accionistas, avogados, bufetes... En fin: unha situación da máis absoluta conflitividade (...) e con fuga masiva de clientes", incidiu. "Ese foi o banco que nós recibimos. Ben escarallado", profundou.

Agregou que se decidiu apostar por ela era porque cría en "o potencial que tiña", pero resaltou que naquel momento "díxose" que eran "uns dementes". "Que pagaramos un prezo escandalosamente elevado", dixo. A maiores, entrou na "discusión" sobre que se pagou de forma aprazada, e cualificou de "manipulación" sentenciar que como se fixo desa maneira fíxose "con recursos da institución".

"Se é un prezo aprazado é un prezo maior", sentenciou, antes de expor que, ao seu xuízo, era a fórmula "intelixente, técnica e legal de poder pagar un prezo maior" ao dos seus competidores "e poder gañar a poxa e non ter que ir a segunda volta".

DEU O SEU AVAL PERSOAL

Neste punto, revelou que el, persoalmente, foi "debidamente avaliado" cando o FROB e o Banco de España aceptaron o prezo aprazado, a súa solvencia e a súa capacidade de pago. Así, asegurou que "tan convencido" estaba "do futuro deste proxecto", que, a título persoal, deu o seu aval persoal e puxo o seu patrimonio para garantir o pago.

Entre outros méritos, reivindicou o levar de novo "a paz" ás rúas, e destacou que se resolveu o problema de Afundación, que non era viable financieramente". "Non deixamos de levar adiante a responsabilidade social", explicou.

Escotet tamén valorou o mantemento da sede social en Galicia, entre outras moitas cuestións, para concluír que, ao seu xuízo, "o que se fixo é un caso de éxito".

Agora, indicou, "dise que non se tería que privatizar en 2013". Respecto diso, advertiu de que esa decisión non a tomou el, pero chamou a reflexionar sobre se "un banco en mans do estado podería levar adiante un proceso de transformación" como o relatado, e "lograr semellantes resultados".

"Fixemos un traballo impecable por sanear e sacar adiante ao paciente de terapia intensiva como o estaba e podemos exhibir estes resultados grazas á boa xestión e ao investimento e a aposta que fixemos por España", finalizou, antes de insistir en que, na súa opinión, non se debe "facer populismo á conta dun proceso que foi exitoso e que debía ser motivo de orgullo".

DIVIDENDOS E CRÉDITOS FISCAIS

Por outra banda, cuestionado pola política de dividendos --o ano pasado e este 2017 o consello de administración aprobou a repartición duns 315 millóns de euros--, Juan Carlos Escotet avanzou que a política neste ámbito "vai estar máis axustada" en diante, co obxectivo de "soster os niveis elevados de solvencia" da entidade.

A maiores, o banco informou de que os resultados de 2016, cun beneficio neto de case 334 millóns, inclúe a activación --porque "a proxección de beneficios a futuro así o permite"-- de créditos fiscais por uns 90 millóns de euros, dun total de 1.500 dos que dispón.