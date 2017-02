As obras de reparación da ponte sobre o río Xallas, na AC-550, deron comezo leste mesmo mércores co fin de "incrementar a súa seguridade" e "evitar posibles desprendementos".

Esta actuación, segundo un comunicado de prensa remitido pola Xunta, ten un prazo de execución de tres meses e un orzamento que supera os 420.000 euros.

As obras consistirán en selar as fisuras existentes, reparar os desconchones do formigón, eliminar as humidades, arranxar as varandas e instalar iluminación, entre outras medidas.