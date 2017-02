A Xunta publica a licitación das obras de demolición para transformar o Xeral na Cidade da Xustiza

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou este mércores o anuncio da licitación da primeira fase das obras de transformación do antigo Hospital Xeral na Cidade da Xustiza, obras que consisten en demolicións e que contan cun investimento de máis de 3,2 millóns e un prazo de execución de cinco meses.

O período de presentación de ofertas por parte das empresas interesadas finaliza o próximo 2 de marzo e, entre tanto e co fin de axilizar "ao máximo" o procedemento, a Xunta solicitará ao Concello de Vigo a correspondente licenza para realizar estes traballos de demolición. Con iso, a previsión é inicialos leste mesmo semestre.

Así mesmo, a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza tamén publicou este mércores o anuncio da licitación para contratar, cun orzamento total de 3,5 millóns, o servizo consistente na elaboración de diversos estudos e informes do complexo do antigo Hospital Xeral.

O delegado territorial da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, informou sobre estes anuncios nunha rolda de prensa este mércores, na que destacou o "compromiso" do Goberno galego de "iniciar de forma inmediata as obras".

Este proxecto, obra do arquitecto Alfonso Penela --gañador do concurso de ideas--, divídese na fase de execución, con demolición e baleirado; e a fase de obra de rehabilitación, que se espera que arranque a final do ano e conte cun prazo de execución de 24 meses. O obxectivo é que o novo edificio xudicial, reformado cun total de 25 millóns, abra antes de acabar 2019.

REHABILITACIÓN DE ESTRADAS

Noutra orde de asuntos, a Xunta tamén publicou no DOG deste mércores a licitación por case 850.000 euros de varias obras de rehabilitación do firme en tramos localizados de estradas da provincia de Pontevedra, co fin de mellorar a seguridade viaria. Estas acometidas arrincarán no verán e contarán cun prazo de execución de tres meses.

En concreto, na estrada PO-531 destinaranse 630.000 euros a botar unha nova capa de rodaxe entre Pontevedra e Barro, e en puntos quilométricos situados en Meis e Vilanova de Arousa. Ademais, na PO-226 faranse reparacións puntuais en toda a estrada e na PO-308 faranse arranxos en catro tramos. Finalmente, se repintarán varias estradas autonómicas.