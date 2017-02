AMP.- Abanca gaña 333,6 millóns en 2016, descarta por agora a saída a bolsa e estuda a súa expansión a México

Abanca obtivo en 2016 un beneficio neto de 333,6 millóns de euros, o que representa un incremento do 1,1% respecto de 2015, segundo informou este mércores a entidade financeira, que presentou en rolda de prensa os resultados do pasado exercicio.

Un "bo ano". Así o definiu, como vén sendo habitual nestas comparecencias, o vicepresidente de Abanca, Juan Carlos Escotet. Xunto a el, o conselleiro delegado, Francisco Botas, falou de "un 2017 cheo de oportunidades, de retos e moi positivo".

De feito, Escotet apuntou a "as oportunidades que poidan xurdir no mercado" a partir da "boa capitalización" que presenta o banco.

Preguntado por futuras compras, afirmou non ter "ningunha présa", e avisou de que unha adquisición debería implicar o "control" por parte do grupo. Así, centrou a súa atención en México, "unha opción" que o banco está "a traballar en profundidade", tras desistir da posibilidade de facerse con parte da Corporación Financeira Habana (CFH).

O responsable da entidade financeira herdeira das antigas caixas de aforro galegas asumiu que as condicións do mercado español "hoxe" levan que para "facer apostas" haxa que ser "sumamente rigorosos", polo "esixido" en materia de imaxe, os prezos das hipotecas e por contar coas marxes "máis complicadas de todo a contorna europea". "Tería que ser algo moi complementario, a moi bo prezo e que permita as sinerxías", precisou.

En cambio, no panorama mexicano, Abanca identifica "mellores oportunidades de rendibilizar" e "moita complementariedade" coa colonia de clientes non residentes e tamén con empresarios con actividade en Latinoamérica.

Así, sen descartar "ningunha posibilidade de adquisición", precisou que o propósito non é "levar adiante consolidacións polo mero feito de dicir que se está atendendo o que o mercado recomenda como unha razón de estratexia". "Sentimos que estamos perfectamente capacitados para a nosa travesía sós (...) Queremos ter a fortaleza para poder seguir facendo válido o noso modelo de negocio", incidiu.

Tampouco ten "ningunha présa" o banco na súa saída a bolsa, algo sobre o que Escotet dixo que é un compromiso "de moi longo prazo". "Saberemos esperar o mellor momento cando ocorra", destacou o directivo, despois de chamar a atención sobre que, agora, a contorna do mercado desaconséllao. "Está dentro dos nosos obxectivos no mediano prazo pero é claro que neste momento está desestimado", profundou.

PARTICIPADAS

No últimos tres anos, Abanca leva máis de 1.500 millóns de desinversión de máis de 135 participadas, e agora mesmo é un proceso "aberto" o de Ítinere, dona da autoestrada AP-9.

Sobre esta operación, mostrouse "convencido" de que a prestación de servizos "non se verá afectada e pola contra mellorará", ao existir "grupos interesados cualificados" que auguran, na súa opinión, "un magnífico futuro para a xestión da empresa", dada, tamén, a "capacitación e potencia financeira" dos "actuais participantes".

Nesta liña, afirmou que "non hai ningunha indicación" en sentido contrario, xa que, de recibila, "non se tomou a decisión" da venda, e engadiu que "na actualidade a maioría de Itínere está en mans dun fondo estranxeiro", polo que "isto non cambia en absoluto a situación actual".

O 'TERM SHEET'

A desinversión da súa carteira de participadas era unha das esixencias que impuxo Bruxelas. Escotet resaltou, neste sentido, "a finalización da folla de termos --o 'term sheet'--, xa que Abanca atópase "no trámite final" a pesar de establecerse nun nivel, ao seu xuízo, "especialmente rigoroso, complexo e cheo de limitacións moi relevantes para a xestión do negocio".

"É a primeira vez que un banco cumpre cunha folla de termos en España, a primeira vez que se vai a pechar", reivindicou o banqueiro sobre este "fito", que enmarcou nuns anos dunha política monetaria expansiva, con redución das marxes de interese, "que facían máis gravoso" ese documento de esixencias.

Así mesmo, viu "importante" o anticipo do pago ao FROB (fondo de reestruturación ordenada bancaria), un "feito relevante" que atribuíu á vontade de facelo coincidir co fin do 'term sheet' para "poder falar dunha nova etapa", tras un trienio de xestión.

A maiores, Escotet fixo fincapé na "aposta" de transformación dixital na que se atopa inmersa a entidade.

RESULTADOS

Abanca defende que as bases do exercicio son o crecemento rendible do negocio comerciante polo miúdo, que permite incrementar un 12% a marxe comercial recorrente e a mellora da calidade do risco, medida por un cociente de morosidade do 6,8%.

A entidade valora como "boa" a evolución nas principais liñas do negocio, con crecementos dun 3,8% do crédito --focalizado no circulante a empresas e autónomos-- e dun 4,5% de captación de recursos de clientes.

Tamén sobresae, ao seu xuízo, o "dinamismo" na comercialización de produtos e servizos de valor engadido, que crecen un 12%.

"O bo comportamento destas liñas contribuíu ao importante incremento obtido nos ingresos por prestación por servizos, que avanzan un 5,9% interanual, unha das taxas máis elevadas do sector", expón.

Reivindica que mantén a súa "fortaleza" en termos de solvencia, cun cociente de capital 'CET 1' do 14,7%, cunha "ampla folgura" respecto dos requirimentos esixidos por Banco Central Europeo. O cociente de créditos sobre depósitos sitúase no 91%.

O resultado antes de impostos alcanzou os 358,8 millóns de euros, un 3% máis que no exercicio de 2015. Esta cifra permite elevar a rendibilidade do banco ata o 9,7%, "unha das taxas máis elevadas do sector".

A marxe comercial recorrente, mentres, experimentou un incremento do 12% interanual, "a pesar da forte caída do euribor e á non aplicación de cláusulas adoito na carteira de préstamos hipotecarios desde maio de 2013".

O aumento do volume de investimento crediticio e o efecto prezos, cunha maior marxe nas formalizacións, foron, para Abanca, "determinantes" no crecemento do resultado ordinario da entidade motivado "en gran parte" polo 'mix' de produto de nova produción orientado a micropemes, autónomos e comercios.

Deste xeito, asegura que supera os efectos dos baixos tipos de interese e dos bonos 'Sareb' e en 2017 espera rexistrar unha variación positiva nesta liña.

A comercialización de produtos e servizos de valor engadido posibilitou un aumento nos ingresos por servizos dun 5,9%, ata os 152 millóns.

Os gastos de explotación, segundo indica, reducíronse un 11,9% e este aforro supuxo unha mellora da produtividade, que crece un 6%.

A entidade incrementou un 3,8% o volume do crédito e gana 12 puntos básicos de cota de mercado no ámbito estatal. En Galicia, o banco xestiona máis do 30% do crédito e máis do 41% dos depósitos.

O volume financiado en 2016 supera os 13.000 millóns, un 13,5% máis que en 2015, e as 'pemes' e autónomos son os principais destinatarios. A entidade incrementou un 27% o novo financiamento de circulante para empresas, con máis de 3.000 millóns concedidos.

A captación de recursos tamén experimentou un avance do 4,5%. O incremento nos depósitos foi do 3,3%, cun aumento do 18,6% en saldos á vista.

O patrimonio en fondos de investimento, plans de pensións e seguros de aforro creceu un 12,2%, ata situarse en 4.797 millóns, e as vendas de seguros creceron un 33,3%.