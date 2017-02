Fomento ofrece aprazar a aprobación da reforma da estiba se se desconvoca a folga

O Ministerio de Fomento ofreceu atrasar ata o Consello de Ministros do próximo venres, 24 de febreiro, a aprobación da reforma do sector da estiba se de desconvoca a folga convocada nos portos para a próxima semana, e a patronal e os sindicatos sentan a negociar.

Con este xesto, o departamento que dirixe Íñigo de la Serna, que tiña previsto aprobar a modificación do sector este venres 17, pretende "favorecer o diálogo".

Nun comunicado, Fomento anunciou a súa disposición a que "o Real Decreto Lei de modificación da estiba non se someta a aprobación por parte do Goberno este venres e atrásese unha semana, ata a reunión do 24 de febreiro, se os sindicatos e a patronal sentan a negociar".

O Ministerio considera, no entanto, "imprescindible" que dita negociación desenvólvase nun "clima de normalidade que favoreza o diálogo e a negociación" e, para iso, reclama que previamente se desconvoque a folga prevista para os próximos días 20, 22 e 24 deste mes, indica Fomento no seu comunicado.