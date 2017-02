Cabreiroá investirá máis de 7 millóns de euros nas súas instalacións no próximos tres anos

O manancial de Cabreiroá anunciou un investimento superior aos 7 millóns de euros nas súas instalacións para o próximos tres anos, de maneira que a compañía galega de auga mineral porá en marcha unha importante ampliación da súa capacidade produtiva e de almacenamento.

Tal e como explicou a empresa, este plan de investimento supón "un paso máis" na aposta de Hijos de Rivera, compañía propietaria do manancial, polo negocio da auga mineral.

No pasados tres anos executou xa investimentos superiores aos 4,5 millóns de euros na planta de Verín (Ourense), destinadas tanto a liñas de etiquetaxe e a unha nova llenadora como a cambios de envases.

Todo iso, sumado ao investimento habitual destinada "ao exquisito coidado que require" o propio manancial e o seu perímetro para preservar a calidade das súas augas, explica a empresa.

72,5 MILLÓNS DE LITROS DE AUGA ENVASADA

Cabreiroá pechou 2016 cun incremento de produción dun 19%, o que supón un total de 72,5 millóns de litros de auga mineral envasada das diferentes marcas que comercializa: Cabreiroá sen Gas, Magma de Cabreiroá con Gas Carbónico Engadido e Magma de Cabreiroá con Gas Carbónico Orixinal.

No últimos tres anos o incremento de volume de litros foi superior a un 43%, cifra marca no sector. Ademais, a marca consolidouse como a segunda opción a nivel nacional na canle de hostalaría, tanto na súa versión sen Gas como con Gas.

"UN CAMIÑO CUN PROXECTO SÓLIDO"

O director do Negocio de Augas de Hijos de Rivera, Álvaro García de Quevedo, sinalou que afrontan "un camiño cun proxecto sólido e retador na categoría de auga mineral", cuxos resultados iniciais "alentan a seguir investindo" e a "achegar a calidade" das súas augas Cabreiroá e Magma de Cabreiroá aos consumidores e clientes".

A expansión nacional de Cabreiroá levouse a cabo a través de diversas ferramentas que a empresa considera "todo un éxito", como as melloras industriais, as campañas publicitarias, o cambio de envases e a ampliación de formatos, xunto coas sinerxías creadas con outros mananciais do grupo empresarial como Auga de Cuevas (en Felechosa, Asturias) ou Fontarel (en Loja, Granada) ou a asociación a licenzas infantís como a Patrulla Canina ou a máis recente: Superwings.

Todo iso, explica a entidade, permite a Cabreiroá seguir crecendo nas súas instalacións de Verín (Ourense) "mantendo un persoal estable que se sitúa ao redor das 50 persoas".