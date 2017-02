O Sindicato Labrego Gallego (SLG) rexistrou este mércores "unha queixa formal" ante a Valedora do Pobo pola "negativa" da Xunta a declarar a caducidade das concesións mineiras a Erimsa na comarca lucense da Terra Cha.

Diso informou o SLG a través dun comunicado, no que sinalou que a Consellería de Industria non deu resposta ao seu "seis" preguntas formuladas desde 2013. Por tanto, tras solicitar unha reunión coa Dirección Xeral de Minas que tampouco obtivo réplica, o sindicato deu por "esgotada" a vía administrativa.

Ademais, como lembrou, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) xa avalou, a finais do ano pasado, as peticións de caducidade do SLG sobre unha do tres concesións en cuestión nesa comarca.

Por tanto, para o sindicato, a Xunta debe declarar a caducidade do tres concesións "de maneira inmediata", e "non seguir aprazando unha decisión da que depende o futuro social e económico" dunha das comarcas agrogandeiras "máis ricas e importantes" de Galicia.