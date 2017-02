Ana Miranda (BNG) e Lidia Senra (AGEe) critican a aprobación do acordo comercial UE-Canadá

A portavoz do BNG en Europa, Ana Miranda, e a eurodeputada de Alternativa Galega de Esquerda Lidia Senra, criticaron este mércores a aprobación en Estrasburgo do Acordo Económico e Comercial Global (CETA) entre a Unión Europea e Canadá.

Así, Lídia Senra votou no pleno do Parlamento Europeo en contra deste acordo, argumentando que este e outros acordos comerciais similares --como o TTIP ou o TiSa-- "son discriminatorios e atacan a soberanía alimentaria, as pequenas e medianas producións agrícolas, a mitigación do cambio climático, os servizos públicos ou os dereitos laborais e sociais".

Neste sentido, Senra denuncia que "o que pretende realmente" o CETA é "aumentar os beneficios das multinacionais en lugar de fortalecer os dereitos dos pobos e das persoas".

"Mentres nos venden que as exportacións nos van a salvar, deslocalizan nosas producións e as nosas industrias", criticou Senra. "Cando nos din que vai haber produtos baratos nos mercados, están a dicirnos que imos ter menos salario e menos ingresos na agricultura", apostilou.

UNHA "TRAIZÓN"

Pola súa banda, a portavoz do BNG en Europa, Ana Miranda, afirmou que este acordo representa "unha traizón aos pobos europeos, ao emprego, a saúde, os sectores produtivos e a protección do medio ambiente", á vez que vai "contra os dereitos humanos, sociais e medio ambientais".

Para Ana Miranda, con este acordo, que "prioriza ás grandes corporacións e lobbies", a "gran coalición europea PP-PSE-Liberal consolida o neoliberalismo, sen equidade nin xustiza".

Así, Miranda considerou que o CETA é un "paso atrás" para a democracia e criticou "o segredo e a falta de transparencia nunhas negociacións ás costas dos diversos Pobos europeos", que se desenvolveron facendo prevalecer "os intereses das grandes transnacionais".

O BNG, reiterou que considera o acordo lesivo para Galicia, xa que "protexe máis aos investidores" que "os aspectos sociais ou ambientais", ademais de supor "a perda de 230.000 postos de traballo en Europa".