A Xunta prevé ter este ano "plenamente operativo" o Plan de Inundacións de Galicia (Inungal), que se centra en analizar riscos de inundacións e implementar medidas preventivas e para paliar eses perigos.

Así o explicou este mércores, en declaracións a Europa Press, o director xeral de Emerxencias e Interior, Luís Menor, tras asistir a unha reunión con representantes das confederacións hidrográficas para a implantación deste plan. "Traballamos en todas as frontes para que estea plenamente operativo en pouco tempo", subliñou.

Antes de entrar na reunión Menor había explicado que neste plan "faise un estudo pormenorizado das zonas, polas diversas concas e polas diversas situacións" e "danse as recomendacións, as medidas de prevención que teñen que elaborar os propios concellos, as medidas de autoproteción para os cidadáns e demais". "Logo establécese todo o mecanismo de xestión do risco", segundo engadiu.

Tras o encontro cos representantes das confederacións hidrográficas Miño-Sil, Douro e Cantábrico, Luís Menor comentou a Europa Press que o plan se atopa na súa segunda fase, centrada na súa implantación, co obxectivo de "facelo efectivo".

Por iso convocouse unha reunión cos representantes das cuncas na que abordaron a operatividade do mesmo e designaron cada unha un interlocutor e un substituto para comunicarse coa Xunta ante situacións de risco.

Os asistentes ao encontro trataron os protocolos comunicación ante unha posible rotura de presa e incidiron nos pasos de comunicación protocolarizados. Tamén abordaron as campañas de información á poboación potencialmente afectada --coa realización de simulacros e información sobre elementos de aviso como sirenas--.

ZONAS DE RISCO

Inungal analiza o risco de inundacións en Galicia, determina e avalía riscos na contorna de ríos e lagos e establece medidas preventivas, así como de sensibilización para a poboación, segundo comentou o director xeral.

Respecto diso, Luís Menor recalcou que en Galicia son as zonas das concas fluviais "onde máis risco concéntrase" de inundacións, así como en áreas da costa do Cantábrico e do Atlántico.

Entre os puntos da Comunidade galega con maior risco de inundacións, Menor resaltou A Terra Chá e a área de Vilalba en concreto "polos ríos que hai alí", así como Caldas de Reis na provincia de Pontevedra; e na provincia da Coruña apuntou as zonas de Sada, Ortegal, Ponteceso, Carballo e Bergantiños. Ademais, destacou que se corrixiu "" o risco noutras como Padrón.

Outra zona de risco de inundacións identificada no plan Inungal concéntrase na área do tramo medio do Miño na provincia de Ourense, en puntos como Ribadavia e O Ribeiro.

CONCELLOS "SENSIBLES"

Preguntado sobre a implicación dos concellos neste plan, Luís Menor afirmou que estes "cada vez son máis sensibles" e "teñen a obrigación de contar cun plan de emerxencias municipal".

Por iso, o director xeral de Emerxencias valorou que "a cultura de prevención cada vez é máis habitual". "Por iso si que son sensibles a este risco e non fai falta un chamamento especial", segundo abundou, para sentenciar que "todo o mundo é coñecedor das súas obrigacións".