A Policía Local de Santiago analiza vídeos de seguridade para dar cun condutor fuxido tras provocar un accidente

A Policía Local de Santiago de Compostela analiza imaxes de cámaras de seguridade para buscar a un condutor que se fuxiu tras provocar un accidente de tráfico na Avenida de Barcelona a semana pasada.

Segundo informou a Policía Local, seguen as pescudas para atopar ao condutor fuxido tras unha colisión entre dous vehículos na Avenida de Barcelona.

En concreto, o sinistro sucedeu o 9 de febreiro sobre as 10,45 horas ao chocar dous vehículos, o que se saldou cunha persoa ferida e "cuantiosos danos materiais", segundo indican as mesmas fontes municipais.

O accidente, segundo destaca a Policía Local de Santiago, foi provocado por un turismo Volskwagen Polo de cor vermella, que se fuxiu do lugar dos feitos.

Por iso, a Policía Local analiza as imaxes gravadas polas cámaras de seguridade dalgúns locais próximos e confía en "dar moi pronto co titular do vehículo implicado", segundo subliñou.