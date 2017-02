Gadisa inaugura o terceiro establecemento franquiciado Claudio de 2017

Gadisa inaugurou en Vigo a terceira franquía Claudio do actual exercicio económico, tras dúas aperturas en León e Abegondo (A Coruña) neste 2017. A compañía alcanza os 162 puntos de venda desta liña de negocio.

O novo Claudio Express está situado na estación de servizo Candeán, na Avenida do Aeroporto, que tamén se inaugurou e é propiedade da sociedade formada polo Grupo Loureiro & Sanmartín e o Grupo Galuresa. A apertura das novas instalacións supón a creación de sete postos de traballo directos, segundo explicou Gadisa.

O establecemento dispón de 100 metros cadrados e conta coas características dos espazos Claudio Express, como un horario amplo ininterrompido (os 365 días do ano, de 7 a 23 horas), "maior proximidade" aos clientes e unha "completa variedade que permite satisfacer as necesidades básicas respecto de produtos de alimentación, hixiene e limpeza con prezos de supermercado convencional".

Outra das características que destaca a entidade é a "comodidade", unha particularidade que ten "tanto no acceso exterior como na disposición dos produtos nas seccións".

Á inauguración asistiron Rafael Loureiro, en representación do Grupo Loureiro & San Martín, Pancho Negreira, por parte do Grupo Galuresa; Miguel Freire, director de Vendas da Liña Maior de Gadisa; e o equipo de implantación de establecementos franquiciados.

A este tres aperturas no que vai de 2017, hai que sumar as 15 inauguracións do pasado exercicio desta liña de negocio, que inclúe establecementos de proximidade en zonas semiurbanas e rurais e puntos de venda nas estacións de servizo. Na actualidade, Gadisa conta con 216 Supermercados Gadis, 12 Cash Ifa e 162 Claudio, situados en Galicia e Castela e León.