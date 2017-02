O Partido Popular de Santiago acusou a Goberno de Compostela Aberta de "saltarse a lei" cos traballos de pavimentación que o Concello levou a cabo en diversas vías en 2016 ao adxudicar "a dedo 440.000 euros" a unha única empresa, "sen procedemento algún e imposibilitando a concorrencia doutras ofertas".

Así o denunciou o edil Alejandro Sánchez Brunete quen advertiu de que o feito de que esta actuación "fose urxente non implica ter que actuar sen procedemento algún". "A necesaria reparación dunhas vías non pode ser escusa para saltarse a lei", asegurou.

Neste sentido, destacou que "non se trata dun contrato menor" senón de "algo inconcibible" como é o "encargo duns traballos a dedo por importe de 440.000 euros, sen ningún tipo de obxectividade no relativo á elección da empresa, ao alcance material dos traballos e á determinación do prezo ou á inexistencia do procedemento".

Pola súa banda, preguntado respecto diso nun acto celebrado este mércores, o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, asegurou que lle "sorprende" a "nova dinámica do PP". "Primeiro porque a contratación por vía de emerxencia está taxada, segundo porque era un debate público na cidade que a situación podía comprometer a seguridade viaria dos veciños e a necesidade de actuar con emerxencia e non aprazar a actuación meses e, terceiro, porque non se informa de todos os informes xurídicos que avalan a actuación", indicou.

Ademais, recoñeceu que lle "sorprende" tamén a actitude do PP despois dos populares "contratasen actuacións de rebacheo na cidade utilizando a vía do contrato menor antes das municipais por contías de centos de miles de euros". "Eu mesmo tiven que levantar como alcalde o reparo para poder pagalas", sinalou. "Brunete informa nesgado e de parte", censurou o rexedor.