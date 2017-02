Arrinca con novidades a IV edición dos Premios Martín Códax da Música

A Sala Riquela de Santiago de Compostela acolleu este mércores a presentación da IV edición dos Premios Martín Códax da Música, que se entregarán o 3 de maio nunha gala no Pazo da Cultura de Pontevedra.

Segundo contou Ramón Bermejo, portavoz de Músicos ao Vivo (MAV), esta convocatoria ten "dúas grandes novidades", non poderán presentarse os proxectos premiados na anterior edición e modificarase o sistema de votacións para introducir na segunda fase un xurado integrado por profesionais do sector musical.

Bermejo explicou que estes cambios "nacen da necesidade permanente de velar pola lexitimidade e coherencia da convocatoria", abrindo "un pouco o abanico de deliberación" e convidando a todo o sector a participar na elección dos proxectos destacados de cada ano.

O portavoz tamén apuntou que a gala deste ano, "ademais de ser a gran festa da música galega, vai ser un acto onde se reivindiquen as demandas do sector", entre as que mencionou a nova lei de espectáculos, as políticas municipais para regular a música en vivo, a necesidade dunha maior presenza da muller na asociación e nos premios ou a constitución dunha cooperativa de facturación galega.

NOVO PROCESO DE VOTACIÓN

Na primeira rolda desta cuarta edición dos Martín Códax votarán, como sempre, os socios de Músicos ao Vivo a través dun proceso online e privado a través da web www.premiosmartincodaxdamusica.com, escollendo 3 finalistas por cada categoría. Os proxectos finalistas coñeceranse o 6 de abril durante a Festa de Nomeados nas Adegas Martín Códax.

A continuación, un xurado 'profesional' decidirá os gañadores. Este xurado estará integrado por un xornalista, un representante das salas, un representante da industria musical, un representante do ámbito da formación musical, e tres músicos.

O único que non elixirá este xurado será o Premio Honorífico, que decide a directiva de MAV, escollendo entre as múltiples propostas recibidas por parte dos socios.

Un ano máis, os Martín Códax contarán con 16 categorías musicais, pop e indie, rock, blues e soul, metal, canción de autor, hip hop e músicas urbanas, Reggae e mestizaxe, electrónico, música clásica e contemporánea, jazz e músicas improvisadas, música tradicional galega, folk, músicas do mundo, música infantil, orquestras e verbena e coros e música vocal.

Así mesmo, os Premios Organistrum volverán recoñecer o labor da industria, premiando a unha sala, a un festival e a un espazo de comunicación musical.