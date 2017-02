As mozas de Pontevedra teñen maior posibilidade de causar un accidente grave e os mozos de Ourense menor

As mulleres mozas da provincia de Pontevedra teñen maior posibilidade de causar un accidente grave e os mozos de Ourense os que contan con menor probabilidade de provocar unha incidente destas características.

Así se desprende do informe 'Accidentalidade en Galicia: algúns datos desde a experiencia aseguradora' elaborado pola asociación empresarial do seguro Unespa e presentado polo responsable do Departamento de Análise e Estudos da institución, Miguel Ángel Vázquez, con motivo da reunión do Círculo de Confianza de Fundación Inade na Coruña.

Outros datos que destaca do estudo respecto da idade e sexo dos condutores céntrase en que "os homes adoitan producir accidentes de maior gravidade" e que, "aínda que é frecuente ver que condutores mozos provocan accidentes, os máis graves son cousas de condutores de maior idade".

No caso dos accidentes leves, o informe reflicte a existencia de "dúas Galicias substancialmente diferentes: a occidental e a oriental".

Deste xeito, a "Galicia oriental", formada polas provincias de Lugo e Ourense, conta con "unha probabilidade de sinistro leve moi baixa"; mentres que a "occidental", onde están emprazadas as grandes concentracións urbanas galegas, "rexistra unha probabilidade intensa".

En canto á gravidade, do informe extráese que "parece que hai unha tendencia por todo o terzo norte peninsular", onde, polo xeral, "a gravidade dos accidentes con daños materiais tende a ser superior que no resto de España, sendo Cantabria e País Vasco as comunidades nas que se concentra a maior gravidade".

Neste caso, nas provincias da Coruña e Pontevedra "existe un comportamento similar" ao que ocorre nesas comunidades. Por tanto, o informe conclúe que, no relativo aos accidentes leves, "Galicia experimenta unha dinámica que é xeneralizada en todo o terzo norte peninsular, que se agrava, con todo, nas dúas provincias occidentais, probablemente pola interacción do elevado nivel de tráfico urbano que hai en ambas".

GRAVES

En canto aos casos de accidentes graves, o informe recolle que na provincia de Lugo "existe unha probabilidade relativamente baixa", seguida de Ourense, A Coruña e Pontevedra, "onde existe unha maior frecuencia de incidentes deste tipo".

Se se atende á gravidade dos accidentes, é nas provincias setentrionais da Comunidade galega (A Coruña e Lugo) onde se producen "as peores gravidades", mentres que "tenden a ser menores en Ourense e, sobre todo, en Pontevedra, provincia que a frecuencia destes incidentes si que era elevada", segundo concreta.

"Isto vén dado porque a dispersión de poboación provoca que tenda a incrementarse a gravidade dos accidentes producidos, pero non a súa frecuencia", segundo abunda.

Así mesmo, destaca o estudo que o eixo da autovía A-6 "parece xogar un papel importante na gravidade dos sinistros corporais, que tenden a concentrarse nas provincias setentrionais".