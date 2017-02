O portavoz de Sanidade do PSdeG no Parlamento galego, Julio Torrado, e o deputado pola Coruña Juan Díaz Villoslada, reclamaron á Xunta a dotación de "recursos" para abordar unha situación "límite" no ámbito sanitario.

Na presentación das súas iniciativas no Parlamento galego pola situación na área sanitaria da Coruña, ambos denunciaron "o problema das urxencias" no Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) coincidindo cos picos da gripe.

Torrado fixo extensiva esta situación ao resto de Galicia. Así, apuntou que os servizos sanitarios públicos están nunha situación "límite". "Ao bordo do colapso", resumiu ao apuntar non só a un problema nas urxencias.

Delas, dixo que son "o pico do iceberg", pero que tamén hai outros "problemas" entre os que citou "a falta de camas ou de persoal".

ATENCIÓN PRIMARIA

En canto á Atención Primaria, lembrou que o PSdeG presentou varias iniciativas no Parlamento galego, á vez que reclamou que se substitúan os médicos de baixa por vacacións ou enfermidade.

"Tanto o Sergas como Sanidade teñen que pór, dunha vez, todos os recursos necesarios para facer unha mellor prevención sanitaria", expuxo, á súa vez, Juan Díaz Villoslada.