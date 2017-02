Angrois.- Odón Elorza pide ao PSOE esixir ao Goberno a reapertura da comisión de investigación

O deputado socialista Odón Elorza propuxo á dirección do grupo parlamentario do PSOE promover unha serie de iniciativas no Congreso para esixir ao Goberno que reabra a comisión técnica sobre o accidente ferroviario de Angrois (A Coruña), ocorrido en xullo de 2013 e no que houbo 80 falecidos e 152 feridos. De momento, a dirección do Grupo Socialista non deu o seu visto e prace.

Por unha banda, Odón Elorza propón presentar unha proposición non de lei para que o Congreso ordene ao Ministerio de Fomento reiniciar a investigación oficial, "con garantías plenas de independencia", sobre as causas do grave accidente do tren Alvia ao considerar que, tres anos despois da traxedia, hai "diferentes pronunciamentos e circunstancias sobrevindas" que así o aconsellan.

Precisamente, a semana que vén debaterase no Parlamento de Galicia a apertura dunha comisión de investigación do accidente a proposta conxunta dos grupos de En Marea e o BNG, unha iniciativa que xa levou na lexislatura pasada en tres ocasiones e que nunca contou co apoio dos socialistas.

TRES CIRCUNSTANCIAS SOBREVINDAS QUE O XUSTIFICAN

Olorza, na súa iniciativa, á que tivo acceso Europa Press, cita en concreto o informe da 'Axencia Ferroviaria Europea' que considera que aquel accidente non foi investigado "de forma independente" pola Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) do Ministerio, e mesmo abre a porta a reiniciar a investigación.

Lembra así mesmo que a Audiencia da Coruña ordenou en xuño de 2016 reabrir a instrución e retrotraer a causa á fase das dilixencias previas para confirmar se, como consta no informe dun dos peritos, é certo que "existía un consenso técnico entre os expertos sobre a necesidade de protección das transicións significativas de velocidade mediante sistemas de control continuo ou puntual".

O terceiro elemento que menciona é a resolución do pasado xaneiro da Comisión de Peticións do Parlamento Europeo, que tras escoitar a unha representación das vítimas pediu a España unha nova investigación independente sobre o accidente de Angrois.

E é que a Plataforma de Vítimas do accidente veu denunciando que a investigación "non foi independente, xa que parte do equipo de investigación fórmano as empresas públicas implicadas no accidente: RENFE, ADIF e INECO". É dicir, os responsables que, na súa opinión, "desconectaron o sistema de seguridade porque xeraba atrasos".

PREGUNTA CON ZAIDA CANTERA E ROCÍO DE FRUTOS

Ademais desta iniciativa, o exalcalde de San Sebastián, xunto coas deputadas socialistas Zaida Cantera e Rocío de Frutos, redactou unha serie de preguntas para esixir explicacións ao Goberno por este asunto.

En concreto, pide saber se o Goberno pensa dar cumprimento ao Informe da Axencia Ferroviaria Europea e ao pronunciamento da Comisión de Peticións do Parlamento Europeo para reabrir a investigación técnica sobre as causas do accidente do tren Alvia.

"Como pensa o Goberno garantir que desde os organismos do Ministerio de Fomento, en especial desde a CIAF, desenvólvase esta vez unha investigación que garanta os requisitos de independencia e obxectividade que esixen as autoridades europeas?", figura no escrito, que está pendente de autorización por parte da dirección de que grupo que encabeza Antonio Hernando.