A Xunta avanza na posta en marcha do futuro observatorio galego de acción voluntaria

O Consello Galego de Acción Voluntaria, máximo órgano colexiado en materia de voluntariado, aprobou o decreto que regulará o Observatorio Galego de Acción Voluntaria, así como a planificación e a formación en materia de voluntariado.

Diso informou este mércores a Xunta nun comunicado, no que destacou que a directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, presidiu o encontro celebrado na Escola Galega de Administración Pública (Egap).

A reunión deste mércores tamén serviu para dar conta das novidades das próximas convocatorias de subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria e entidades locais neste 2017.

Entidades locais, a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), organizacións sindicais, entidades galegas de acción voluntaria, as universidades e a Confederación de Empresarios de Galicia déronse cita nunha xunta na que a directora xeral explicou as principais liñas de traballo do novo decreto, que regulará tres ámbitos de actuación; o participativo, a planificación e o formativo.