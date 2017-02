A prioridades do Eixo Atlántico en 2017 céntranse en Vigo, Lugo-Ourense e Monforte

O Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular, entidade de cooperación transfronteiriza, celebrou este mércores en Lugo a súa asemblea xeral anual, na que os seus responsables expuxeron as principais liñas de actuación para 2017, entre as que están o impulso ao saída sur do AVE en Vigo, a conexión ferroviaria entre Lugo e Ourense, e o desenvolvemento do Porto Seco de Monforte.

Participantes na asemblea anual do Eixo Atlántico | Fonte: Eixo Atlántico

A asemblea contou coa participación de alcaldes e representantes das 38 localidades e entidades que integran o Eixo, entre os que están o presidente da organización e alcalde de Braga (Portugal), Ricardo Río; os alcaldes de Lugo, A Coruña, Ourense, Ferrol e A Coruña; ademais do secretario xeral do Eixo, Xoán Vázquez Mao; e do secretario de Estado de Infraestruturas, Julio Gómez-Pomar, quen clausurou o encontro.

Na reunión, que comezou cun minuto de silencio polo recente falecemento de Guilherme Pinto (quen foi alcalde de Matosinhos), realizouse un balance da xestión de 2016 e deuse o visto e prace ao orzamento para 2017, de 3 millóns de euros.

Así mesmo, presentáronse as principais liñas de actuación para este ano, que pasan por reclamar o saída sur desde Vigo, para permitir a conexión ferroviaria directa entre A Coruña e Lisboa; a conexión ferroviaria entre Lugo e Ourense; o impulso "definitivo" ao Porto Seco de Monforte, que permitirá a conexión coa rede transeuropea de transportes; e a mellora de estrada Bragança-Poboa de Sanabria, para permitir o acceso ao AVE dos cidadáns de Tras-ós-Montes.

OUTROS ACORDOS

Na asemblea tamén se abordou a celebración, o próximo mes de xuño en Vila Real, da feira Expocidades; e a celebración dos XII Xogos do Eixo Atlántico, que terá lugar en xullo en Lugo, Sarria e Monforte de modo simultáneo.

No ámbito cultural, acordouse o apoio formal do Eixo á candidatura das 'Caras' do Entroido de Macedo de Cavaleiros (Portugal) para ser recoñecidos como Patrimonio da Humanidade. Finalmente, tratouse a próxima celebración do congreso con motivo do 25 aniversario do Eixo, que se celebrará en xuño na localidade lusa de Braga.

Nese evento, ademais de recoñecer o traballo de tres europeístas que foron clave para a creación desta entidade transfronterioza (o exalcalde do Porto, Fernando Gomes; o exdirector de Política Exterior da UE, Eneko Landáburu; e o expresidente da Comisión Europea, Jacques Delors), presentarase a Axenda Urbana, un conxunto de estratexias para aumentar a competitividade das cidades da eurorrexión.