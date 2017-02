A secretaria de Estado de Economía e Apoio á Empresa, Irene Garrido, afirmou este mércores que a reputación da banca española "non está en dúbida" tras a imputación de varios directivos das antigas cúpulas da Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) e do Banco de España, incluído o exgobernador da institución, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pola saída a bolsa de Bankia, xa que hai un sistema financeiro "saneado, crible e que inspira confianza".

Así o sinalou Garrido na rolda de prensa para analizar os datos do Índice de Prezos de Consumo (IPC) do mes de xaneiro, na que descartou que as últimas imputacións polo 'caso Bankia' dañen a reputación da banca española, posto que "está analizada polo dereito e polo revés".

Garrido defendeu que o sector bancario español "deu mostra dunha certeza e unha confianza da que se fixo merecedor despois de todos os requisitos legais aos que está sometido". Por iso, considera que a imputación de varios directivos do Banco de España e a CNMV "non afecta á reputación de forma principal", xa que, ademais, refírese a unha serie de actividades que tiveron lugar en 2011.

No seu lugar, considera que "hai que mirar a verdadeira reputación da banca española". "Hoxe temos un sistema financeiro saneado, crible e que inspira confianza", ademais de que "pode facer o seu traballo de canalización de aforro cara ao investimento e de conceder crédito a empresas e familias", apostilou.

Preguntada polas comisións de investigación sobre o 'caso Bankia' e o rescate financeiro solicitadas por distintos grupos parlamentarios no Congreso, Garrido aseverou que o Goberno "non expón ningunha obxección" á constitución de comisións sobre os feitos que aconteceron nos últimos días nin sobre o proceso de reestruturación do sector financeiro.

"Fíxose con total transparencia, non tivo parangón a reforma do sistema financeiro. De feito, se moitos países que nos rodean levasen a cabo o sistema de reformas que fixemos nós, non terían problemas de credibilidade ou de financiamento", agregou.

DESINVERSIÓN EN BANKIA

Preguntada sobre a posibilidade de que BMN fose asumida por Bankia no caso de que ninguén estivese interesado na súa compra, Garrido explicou que actualmente hai unha fase de "pulso de interese" do mercado pola adquisición de BMN na que se está realizando unha análise da situación xeral.

En todo caso, apuntou que a venda de BMN a calquera interesado tería que cubrir as sinerxías de integración de BMN en Bankia e, no caso de que ningunha entidade mostrase interese na venda, analizaríase a súa integración en Bankia.

O DECRETO DE CLÁUSULAS CHAN, DE "OBRIGADO CUMPRIMENTO"

Por outra banda, Garrido tamén se referiu á decisión manifestada por varias entidades de esperar a que o Tribunal Supremo se pronuncie sobre as cláusulas chan para actuar respecto diso, como BBVA, Cajamar e Abanca, que se atopan pendentes da resolución.

Precisamente este mércores a Sala do Civil do Tribunal Supremo confirmou a "retroactividade total" das cláusulas chan, rexeitando as pretensións de BBVA, neste caso, para que concorra a cousa xulgada e obrigándolle a devolver todo o diñeiro cobrado pola entidade.

O 'número dous' de Economía lembrou que o real decreto aprobado polo Goberno para a devolución das cláusulas chan indebidamente cobradas é de "cumprimento obrigado" e que, no que corresponde ao Executivo, as entidades participadas, como Bankia, procederon "inmediatamente" ao pago e ao acordo cos consumidores.