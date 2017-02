(COR) Pediatría do CHUS traballa na posta en marcha dun programa integrado de coidados paliativos pediátricos

O servizo de Pediatría da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago traballa na posta en marcha dun programa integrado de coidados paliativos pediátricos que implique ao ámbito extrahospitalario.

Así o manifestou este mércores o xerente da área sanitaria compostelá, Luís Verde, con motivo da conmemoración do Día Internacional do neno con cancro.

A Asociación de axuda a nenos oncolóxicos de Galicia (Asanog) organizou no patio do Hospital Clínico de Santiago un evento lúdico reivindicativo que contou coa actuación dun grupo de intérpretes da Real Filharmonía de Galicia, mentres que a lectura do manifesto correu a cargo de María, paciente de 13 anos e a súa nai Susana.

O pasado ano 2016 o servizo de Pediatría do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) iniciou tratamento a 25 novos novos dos que 15 eran de fóra da área sanitaria compostelá.

REFERENCIA

Segundo datos do centro, en total producíronse 375 ingresos hospitalarios entre estes casos novos e os que continuaban a tratamento de anos anteriores.

O CHUS destaca que Santiago de Compostela "é referencia galega para transplante de medula pediátrica". Respecto diso, concreta o centro que o pasado ano realizáronse cinco na capital galega, catro deles por enfermidade oncolóxica.