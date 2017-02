A asociación de usuarios de bancos, caixas e seguros Adicae e a asociación de consumidores Facua-Consumidores en Acción pediron aos bancos que devolvan de forma "directa" os importes ingresados de máis polas cláusulas chan.

As asociacións realizan estas consideracións en resposta á decisión do Tribunal Supremo de aplicar a retroactividade total na devolución dos importes correspondentes ás cláusulas chan.

Nunha nota, Adicae considera que a sentenza do tribunal obrigará aos bancos a recorrer á vía extraxudicial e desistir de preitos nos tribunais.

A asociación considera que a decisión do Supremo "adopta o único camiño que era posible", xa que se recoñece "claramente" a devolución de todo o diñeiro para todos os usuarios, sexa cal for o seu caso, incluído quen teña sentenza firme con devolución desde maio de 2013.

Adicae indica que nesta situación poderían atoparse aproximadamente un millón de familias se se contan a todos os usuarios de BBVA, Cajamar e a actual Abanca "afectados pola errónea e agora corrixida sentenza do Supremo do 9 de maio de 2013".

"Tras o disposto polo Supremo, xa non hai dúbida de que os bancos perderán todos os casos nos tribunais", polo que "a banca debe aceptar a devolución extraxudicial habilitada polo real decreto-lei". "É o máis conveniente para o sistema xudicial, para a propia banca, para os consumidores e para a confianza dos usuarios no sector financeiro", indica.

Pola súa banda, Facua asegura que, tras a nova sentenza do Supremo, que cumpre as directrices sinaladas polo TJUE, os Gobernos estatal e autonómicos "deben multar ás entidades que non reparen de maneira directa o dano exercido".

A asociación "urxe á banca a devolver sen máis dilación as cantidades defraudadas a través da cláusula chan" e considera que, ante a nova sentenza, "non cabe máis dilación por parte da banca, que debe actuar de maneira directa e sen atrasar os procesos de devolución nin provocar que os consumidores se vexan obrigados a acudir aos tribunais a solicitala".

A asociación esixe ademais ás autoridades competentes que "deixen de protexer os intereses dos bancos e velen polos dereitos dos consumidores en cumprimento das recentes sentenzas".

"Tanto o Goberno estatal como os autonómicos teñen capacidade sancionadora para comezar xa a multar aos bancos que se neguen a devolver o diñeiro defraudado de maneira directa ou eternicen os procesos de restitución", sinala.