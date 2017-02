Un xuíz rexeita que a Sareb e Abanca fosen administradoras de feito no concurso do edificio In Tempo de Benidorm

O xulgado do Mercantil número 1 de Alicante desestimou as demandas interpostas por dúas empresas e un particular contra a Sareb e Abanca para que fosen recoñecidas como administradoras de feito da promoción do edificio In Tempo de Benidorm e que as débedas das dúas entidades fosen consideradas subordinadas e non privilexiadas.

A empresa promotora Olga Urbana entrou en proceso de liquidación durante a construción do edificio e a débeda da Sareb foi considerada privilexiada no concurso de acredores. Nunha sentenza, á que tivo acceso Europa Press, os demandantes, condenados ao pago das costas, reclamaban que a Sareb e Abanca fosen consideradas "administradores de feito" de Olga Urbana, e por iso esixía que as súas débedas fosen clasificadas como créditos subordinados en lugar de privilexiados.

Con todo, a Sareb argumentou que o único que fixera desde que era titular do crédito fora financiar determinadas obras para garantir a seguridade do edificio In Tempo, sen que a concesión de financiamento convértalle en administradora de feito. Nesta liña, argumentaba que se concedeu un crédito a Olga Urbana para "dispor de determinados fondos" para executar "as obras necesarias para preservar a seguridade do edificio".

Ademais, a entidade estatal alegaba que valorou os inmobles do concurso "co único fin de que o seu crédito fose clasificado como crédito privilexiado especial".

Pola súa banda, Abanca rexeitaba que ambas puidesen ser consideradas administradoras de feito da entidade concursada sobre a base da actuación de Suasor --asesora da promotora--, unha entidade terceira "sen ningunha vinculación accionarial ou societaria con Abanca, quen nin exerce nin pode exercer ningún tipo de control directo ou indirecto sobre a devandita entidade".

Sobre a empresa Suasor, a Sareb sostiña que "non exerceu en ningún momento como promotor da obra, senón que se limitou a asesorar á entidade concursada --Olga Urbana--, para o bo fin do proxecto e a controlar que o préstamo se destinaba á finalidade para a que foi concedido". Ademais, subliñaba que Suasor "levou a cabo unha función de verificación das disposicións do préstamo para garantir que o diñeiro se destinaba á obra".

Pola súa banda, a autoridade concursal concluía que Abanca "nunca foi administradora de feito da entidade concursada", lembraba que en 2010 a obra estaba paralizada e que sen tesouraría se optou por seguir coa obra mediante un acordo para dispor de fondos da conta do préstamo hipotecario.

Sobre a Sareb, entendía que o seu crédito "unicamente pode subordinarse" se se acredita que actuou como administradora "de feito", aínda que "non quedou acreditado" e, por tanto, "non é posible a subordinación".

Ante estas posicións, o xuíz sinala que "a imposición, ou suxestión" dun axente externo que controlase as obras --Suasor--, por parte de Abanca para o refinanciamento da débeda de Olga Urbana "non son actos de administración" senón "actos propios de compromiso" que adquiría a concursada para lograr o refinanciamento da súa débeda. Así, rexeita a premisa de que Abanca e Sareb eran administradoras de feito.

E sinala sobre a Sareb que "non consta" que actuase como entidade financeira senón que "se limitou a liberar os importes" dun crédito previamente concedido por Abanca. Así mesmo, ve que é un "argumento un tanto extravagante" considerar que a Sareb é "administradora de feito" porque presentase a solicitude de concurso necesario.

VALORACIÓNS SUBXECTIVAS

Para o xulgador, as demandantes teñen un razoamento infestado "de xuízos de intencións e valoracións subxectivas sobre a utilidade ou non de presentar unha solicitude de concurso necesario".

E sostén que o exercicio dunha facultade legal contida na lei de lexitimación do titular dun crédito e acredor da entidade concursada para solicitar o concurso necesario da citada entidade, non pode equipararse a un acto de administración, "no sentido do desempeño ou desenvolvemento da actividade que constitúe o seu obxecto social". "Desde logo que a solicitude de concursos necesarios non constitúe unha actividade propia da entidade promotora", di.