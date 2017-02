Absolta unha muller acusada en O Barco de manipular uns documentos bancarios para simular o pago de cotas

T.M.B., de 59 anos de idade e sen antecedentes penais, foi absolta pola sección segunda da Audiencia Provincial de Ourense dun delito de falsidade en documento mercantil en concurso medial con outro de estafa procesual.

Na sentenza, a sala conclúe que "a falta de concreción fáctica do escrito de acusación impide a subsunción dos feitos que o integran nun concreto tipo penal".

Segundo recolle o fallo, T.M.B. "era coñecedora" de que o Banco Santander --que interpuxo unha querela criminal-- reclamáralle a ela e a María del Carmen A.D., avalista solidaria, unha cantidade noutro procedemento que se seguía no Xulgado de Primeira Instancia número 2 do Barco.

Un segundo feito, engade, constitúeo a manipulación duns documentos bancarios "simulando o pago dunhas cotas e a súa incorporación á contestación, tratando con iso de buscar o erro do órgano xudicial".

No entanto, a Audiencia entende que "o relato de feitos contido no escrito de cualificación da acusación pública non da pleno cumprimento ás esixencias legais" da lei de enxuiciamiento criminal.

E é que "non precisa", segundo apuntan os maxistrados, "un feito punible susceptible de subsunción típica". "A descrición fáctica do feito punible queda limitada ás seguintes expresións: 'manipulou uns documentos bancarios simulando o pago dunhas cotas, e incorporouno á contestación tratando de buscar o erro no órgano xudicial que tiña que resolver a cuestión", destaca.

Neste escenario, absolven á acusada e declaran de oficio as costas procesuais, con alzamento de cantas medidas cautelares persoais e reais fosen acordadas na causa.

Con todo, a resolución non é firme e contra a mesma cabe interpor recurso de casación ante a sala segunda do Tribunal Supremo.