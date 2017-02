O Ministerio de Fomento ratificou este mércores que o AVE conectará Vigo e A Coruña con Madrid "en algo máis de tres horas", e subliñou que segue "traballando" para "desbloquear" os tramos paralizados por "problemas técnicos".

Así o manifestou o secretario de Estado de Infraestruturas, Julio Gómez-Pomar, durante a súa intervención con motivo da asemblea anual do Eixo Atlántico, que se celebrou en Lugo.

Gómez-Pomar subliñou que a conexión a Galicia por AVE "é unha prioridade para o Ministerio de Fomento", e recalcou que "as obras seguen adiante". "Séguese traballando no desbloqueo de tramos crave que estaban parados por problemas técnicos", engadiu.

Segundo indicou, "cando a liña estea en servizo na súa totalidade", poderase viaxar de Ourense a Madrid "en algo máis de dúas horas" e de "Vigo, A Coruña e ata Madrid en algo máis de tres horas".

Fontes de Fomento precisaron a Europa Press que o secretario de Estado referiuse, con esta manifestación, á viaxe, por unha banda, desde Vigo a Madrid e, por outro, desde A Coruña a Madrid; e non a un único traxecto entre Vigo, A Coruña e a capital de España, o que significaría --nese caso-- que non se viaxaría pola variante de Cerdedo (na súa intervención, Gómez-Pomar non aludiu expresamente a esa variante, que, no entanto, leva pendente do estudo de impacto ambiental desde 2011).

OUTROS INVESTIMENTOS

Na súa intervención Gómez-Pomar fixo referencia a outros investimentos de Fomento en Galicia, entre as que destacou as relativas ao eixo atlántico ferroviario, e o proxecto de electrificación das vías ata a fronteira con Portugal.

Segundo subliñou, o ministerio investiu en Galicia, desde 2012, uns 8.400 millóns de euros, e ten proxectos en marcha, como as estacións intermodais de Vigo, Santiago, A Coruña e Ourense; a conexión do porto exterior herculino, a instalación do sistema ERTMS na liña férrea entre Vigo e A Coruña, e as obras na Pobra de San Xiao (Lugo), "executadas ao 95 por cento".