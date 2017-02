O alcalde de Marinaleda (Sevilla) apadriñará o venres en Ferrol o nacemento da Plataforma Social Galega

O alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo (CUT), estará o venres en Ferrol para "apadriñar" a presentación pública da Plataforma Social Galega.

Así o asegurou Carlos do Río, presidente de Ferrol en Común e que forma parte desta plataforma a título individual. Con todo, a entidade está constituída por boa parte dos inscritos de Podemos na comarca de Ferrolterra.

Do Río asegurou que a presenza do político andaluz na presentación desta plataforma dignifícalles e "gratifica".

Ademais, deu conta de que o rexedor da Candidatura Unitaria de Traballadores será recibido polo seu homólogo en Ferrol, Jorge Suárez, ás 13,00 horas no concello, "nun acto oficial".

ACTOS DE GORDILLO

Posteriormente, a partir das 18,00 horas, participará no centro cívico Carballo Calero na presentación da Plataforma Social Galega, que segundo o activista ferrolán foi creada para "a defensa dos dereitos sociais no ámbito autonómico".

Sánchez Gordillo participará en leste mesmo escenario nunha mesa redonda co político vasco Javier Madrazo. Estará moderada polo xornalista vasco Julio Flor e versará sobre o panorama político actual "tanto en España como en Europa", e poderán acudir todas as persoas que así o desexen.

PLATAFORMA SOCIAL

Outro dos integrantes desta Plataforma Social Galega, Pepe Paadín, asegurou que esta entidade nace "polo distanciamento entre partidos políticos e a cidadanía, sobre todo en temas sociais".

Paadín destacou que a maioría de integrantes desta nova entidade provén de Podemos. "Saímos de aí un pouco desilusionados, porque ao final trabállase e actúase igual que no resto de partidos políticos", admitiu, antes de reivindicar que non se pode "permitir" que as persoas queden "tiradas na cuneta".

"(Hai que) Loitar, tentar agruparnos para poder conseguir algo, como a renda básica, que pensamos que si se pode conseguir", sentenciou.