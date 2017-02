(AM) Condenado a catro anos de prisión un ourensán que tiña un arsenal de armas sen licenza na súa casa

A Audiencia Provincial de Ourense condenou a un home a catro anos de prisión por un delito de depósito de armas de guerra na súa casa de Listanco (Ourense). Á hora de fixar a pena, o tribunal tivo en conta a circunstancia agravante de reincidencia e a atenuante de que o home confesou a infracción ante as autoridades.

Nun primeiro momento, o fiscal reclamaba para o acusado oito anos de prisión, pero rebaixou a pena á metade despois de que o acusado, Carlos Antonio M. recoñecese no xuízo gardar na súa casa 19 armas de fogo, algunhas delas de guerra, catro puñais e máis de 1.900 cartuchos.

O home admitiu a presenza das armas no seu fogar, aínda que defendeu que pertencían ao seu pai e que as acababa de trasladar desde a casa do seu proxenitor, recentemente falecido.

Tamén sinalou ante o xuíz que as armas as tiña gardadas en caixas porque "non pensaba utilizalas" e que algunhas delas atopábanse inutilizadas e mesmo recheas de cemento.

Entre as 19 armas de fogo acháronse catro fusiles de asalto CETME do Exército español, dous deles en perfecto estado de conservación. Considéranse armas de guerra e está prohibida a súa tenencia a particulares.

"PROMOTOR E ORGANIZADOR"

A sentenza "descarta" a versión do acusado de que o arsenal pertencese ao seu pai e que simplemente fora un "mero cooperador" á hora de gardar as armas na súa casa.

O texto considera que Carlos Antonio M. era o "promotor e organizador" deste depósito e, para ese efecto, destaca o achado dunha pegada do acusado nunha zona próxima ao guardamanos dun dos CETME atopados no seu fogar de Listanco.

Para a sala tamén quedou probado que o acusado "carecía de licenza para o uso de todas as armas" e que tampouco posuía guía de pertenza nin libro de coleccionista "a pesar de saber perfectamente" que son documentos imprescindibles para a súa tenencia. O propio acusado recoñeceu durante o xuízo que non tiña ningún destes permisos.

A pesar de que Carlos Antonio M. recoñeceu os feitos durante o xuízo, o tribunal destacou o agravante de que xa fora condenado polo Xulgado do Penal número uno de Pontevedra en 2012 por un delito de tenencia de armas sen licenza ou permiso.

Ademais da pena de prisión, a sentenza condénalle á privación do dereito á tenencia e porte de armas por tempo de sete anos e decreta o comiso de todas as armas e a munición atopadas na súa casa. A sentenza non é firme e contra ela cabe recurso de casación.