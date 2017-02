Medio Ambiente inicia os traballos de conexión para a posta en funcionamento da nova depuradora de Vigo

A sociedade estatal Augas das Cuncas de España (Acuaes) iniciou os traballos de conexión da nova Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Lagares, en Vigo, cos colectores xerais da cidade, de forma que "se pon en servizo" esta nova instalación que supuxo un investimento total de máis de 125 millóns de euros.

O Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente comunicou que con este paso, que se prolongará durante tres semanas, a EDAR entrará en fase de probas durante un período aproximado de dous meses e a continuación empezará a fase de posta en marcha, que se alongará un ano.

As obras de ampliación e mellora da EDAR teñen como obxectivo o tratamento das augas residuais para evitar os alivios directos á desembocadura do río Lagares, "conseguindo así que a calidade do efluente cumpra cos límites esixidos pola Unión Europea". A planta está deseñada para depurar as augas de ata 800.000 habitantes.

Por outra banda, van finalizar as obras do emisario submarino, que conducirá o efluente da nova EDAR e consta de dous tramos: O primeiro, terrestre, cunha lonxitude de 776 metros; e o segundo, submarino, de 3.016 metros de lonxitude.

Finalmente, as obras da subestación eléctrica atópanse nunha fase final de execución que consiste no tendido do cable de alta tensión e a realización das probas necesarias para garantir o correcto funcionamento do equipamento eléctrico instalado.