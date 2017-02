O vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, celebrou este mércores que o Goberno central queira retomar o diálogo coas comunidades autónomas para abordar os asuntos relacionados coa Unión Europeas, que son "moi importantes" para os distintos territorios.

Así o manifestou en declaracións aos xornalistas tras a Conferencia para Asuntos Relacionados coa UE (CARUE) que se reuniu este mércores no Senado. A esta reunión acudiron a vicepresidenta do Goberno e ministra para as Administracións Territoriais, Soraya Sáenz de Santamaría, e todos os conselleiros autonómicos.

Rueda saudou que o Executivo central comprometeuse a reunir a este foro "con regularidade". Leva seis anos sen convocarse, xa que en 2011 celebrouse a última reunión da CARUE: "É un paso fundamental", dixo respecto diso.

Ao seu xuízo, ademais de reunirse "periodicamente", é necesario que as comunidades autónomas dean a súa "opinión" nesas negociacións sobre asuntos que lles afectan "moi directamente". "Hai diferentes sensibilidades políticas, pero ao final as necesidades son as mesmas", aseverou, incidindo en que as autonomías deben "participar" na toma de decisións.