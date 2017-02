O presidente da RAG disertará sobre dous escritores galegos cegos do século XIX nunha charla este xoves na Coruña

O presidente da Real Academia Galega (RAG), Xesús Alonso Montero, pronunciará unha conferencia sobre dous escritores galegos cegos este xoves na Coruña.

Segundo informou o ONCE, a charla terá lugar a partir das 19,30 horas deste 16 de febreiro na Delegación Territorial da organización en Galicia.

'Dous escritores galegos invidentes do século XIX: Valentín Lamas Carvajal e Manuel Rodríguez Rodríguez' é o título da conferencia na que Xesús Alonso Montero lembrará a obra e a figura destes escritores cegos, nun acto presentado polo delegado territorial do ONCE, Manuel Martínez Pan.

Do ourensán Valentín Lamas Carvajal destaca a importancia da súa poesía en galego e o talento e a orixinalidade da súa actividade xornalística en lingua galega. Do lingüista Manuel Rodríguez resalta o seu pensamento lingüístico e a súa incursión no relato curto en galego.