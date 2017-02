A Fundación Paideia organiza os días 16 e 23 unhas xornadas sobre 'Autoridade, responsabilidade e violencia na aula'

A Fundación Paideia organiza os próximos xoves 16 e 23 de febreiro na Coruña unhas xornadas sobre 'Autoridade, responsabilidade e violencia na aula'.

Segundo informa a entidade, o obxectivo destas xornadas "é atender ás demandas e preocupacións dos docentes" e, segundo engade, "abordar diferentes problemáticas que existen nas aulas, desde perspectivas psicolóxicas, sociais, educativas, xurídicas... que permitan unha reflexión e debate respecto diso".

A primeira xornada do 16 de febreiro contará coa participación do psiquiatra Federico Menéndez Osorio, quen falará sobre 'Educación, Autoridade e Responsabilidade. A xénese da conciencia moral no neno'.

Ademais participará a fiscal da Sección Civil da Fiscalía de Área de Santiago de Compostela, Pilar Fernández Pérez, que pronunciará o seu relatorio baixo o título 'Instrumentos normativos orientados a fomentar a implicación dos menores e a comunidade educativa no mantemento dun bo clima de convivencia'.

A sesión estará presentada e moderada por Manuel Armas, especialista en trastornos de conduta e coordinador do Equipo de Orientación Específico da Coruña.

Na segunda xornada do 23 de febreiro participarán José Ramón Ubieto, psicanalista e profesor da UOC, autor de 'Bullying. Unha falsa saída para os adolescentes', quen ofrecerá o seu relatorio baixo o mesmo título.

Tamén intervirá Nélida Zaitegi, asesora en dirección e liderado educativo, mestra, pedagoga e inspectora de educación xubilada, quen abordará o tema de 'Educar en e para a convivencia positiva: unha proposta para erradicar todas as violencias'. Esta sesión será presentada e moderada por María Cotón, avogada e responsable de Asesoría Xurídica da Fundación Paideia

Ambas as xornadas terán lugar no Salón de Actos da Fundación Paideia Galiza, ás 18,00 horas. Para asistir como público é necesario inscribirse a través da páxina web www.paideia.es/eventos --inscrición gratuíta e ata completar aforamento--.