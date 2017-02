A Asociación Galega de Custodia do Territorio organiza en Rábade unha xornada de cinefórum sobre Guinea Ecuatorial

A Asociación Galega de Custodia do Territorio (AGCT) organiza este venres no municipio de Rábade (Lugo) unha xornada de cinefórum cun documental sobre a riqueza natural de Guinea Ecuatorial baixo o título 'O segredo do bosque'.

Segundo informa a asociación, a xornada será este venres, 17 de febreiro, a partir das 20,30 horas no C.N.E. na localidade luguesa de Rábade.

A peza audiovisual da ONG especializada na comunicación para o cambio social Waka Films combina, segundo destaca a organización, "divulgación e entretemento sobre as praias de area negra da illa de Bioko e o Parque Natural de Monte Alén".

O documental, que foi gravado integramente en Guinea Ecuatorial coa colaboración entre a ONG ambiental Ecoguinea e a asociación galega Waka Films, cuxos membros acumulan anos de experiencia no sector da cooperación, conta a historia de Bartolo, un vello cazador africano de curiosidade innata e o único ser humano, ademais, que aparece no documental.

Bartolo Nkogo Mba é un cazador real co que o equipo se cruzou no centro cultural da AECID en Bata, a segunda cidade máis importante de Guinea Ecuatorial. Faloulles da memoria espectacular dos elefantes ou da intelixencia dos chimpacés sen recibir formación científica.

"A súa experiencia na selva, a súa observación e a súa curiosidade facilitáronlle datos que parecían de enciclopedia", destacaron os promotores da iniciativa, ata converterse no eixo dun documental no que ten o mesmo peso o equipo de comunicadores e os científicos, pois buscaba "o equilibro entre unha información contrastada e contalo de forma amena para chegar á xente", segundo engaden.

Despois de dous anos de traballo dun equipo de 20 persoas, algúns dos seus representantes asistirán ao cinefórum deste venres en Rábade.