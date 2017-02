A compañía internacional Trapusteros chega esta fin de semana á Fundación SGAE de Santiago

A Sede de Fundación SGAE en Santiago de Compostela acolle esta fin de semana dúas funcións do ciclo Escena en Familia a cargo da compañía internacional Trapusteros.

En concreto, a sede compostelá da SGAE acollerá a representación de 'Los cuentos de otro', un espectáculo recomendado para nenos a partir de 3 anos que poderá verse o sábado e o domingo.

Este espectáculo, que combina a acción dos monicreques de luva con cancións interpretadas con guitarra e voz, conta a historia de Pancho, un neno que ama ler e que un día recibe unha visita inusitada: Pepino, unha criatura verde que aparece no seu cuarto despois de saír do libro que está a ler.

O ciclo Escena en Familia, unha iniciativa da Fundación SGAE en Santiago de Compostela, leva en activo desde abril de 2008. As seguintes convocatorias da súa programación serán 'O murmurio do mar', de A Xanela do Maxín (días 25 e 26 de febreiro); 'Brancaneves e os sete', de Monicreques Cachirulo (4 e 5 de marzo); e 'O Libro da Selva', tamén de Monicreques Cachirulo (11 e 12 de marzo).