De la Serna apela á responsabilidade dos Grupos Parlamentarios para aprobar a reforma da estiba

O ministro de Fomento, Ínigo da Serna, apelou este xoves á responsabilidade dos Grupos Parlamentarios para sacar adiante a reforma da estiba cando esta sexa levada á Cámara Baixa para a súa convalidación, previa aprobación do Consello de Ministros.

Aínda que estaba previsto aprobar o Real Decreto-Lei de reforma do sector este venres, o Goberno decidiu aprazar esta decisión para darlle máis tempo á negociación entre sindicatos e patronal, o que levou a desconvocar os paros anunciados polas organizacións sindicais para os días 20, 22 e 24 de febreiro.

"Eu agradezo ás partes que senten. Imos tentar, se nolo solicitan, actuar de mediadores para que se poida alcanzar un acordo", dixo o ministro en declaracións á Cadena SER recollidas por Europa Press.

De la Serna salientou que os cambios na estiba recollidos no Real Decreto derivan da sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE) contra o Reino de España, polo que o seu non convalidación no Parlamento implicará que a sanción actual (que rolda os 21 millóns de euros) véxase incrementada (134.000 euros por día).

"Se non o aprobamos, do peto de todos os españois atoparémonos con cantidades de 100, 500, 1.000 millóns de euros ata que o aprobemos (...). Sería unha sangría para as arcas públicas e, por tanto, todas as formacións temos a responsabilidade política de aprobalo", subliñou.