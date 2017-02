Rueda asume a Presidencia da Xunta ata que Feijóo se reincorpore tras a súa paternidade

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este xoves o decreto polo que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, delega os asuntos da Presidencia no vicepresidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, "con motivo da ausencia por razóns familiares", tras o nacemento o mércores do seu primeiro fillo.

Alfonso Rueda e Alberto Núñez Feijóo no Consello da Xunta | Fonte: Xunta.

"Durante a ausencia por razóns familiares do presidente da Xunta de Galicia encárgaselle o despacho dos asuntos da Presidencia desde o día 16 de febreiro de 2017 ata a reincorporación do seu titular ao exercicio das súas funcións, ao vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza", segundo recolle o decreto.

Alberto, o fillo do presidente da Xunta e a súa parella Eva Cárdenas, a directora de Zara Home, naceu o mércores día 15 de febreiro nunha clínica privada —unha das que ofrece o seguro da empresa Inditex aos seus traballadores—, situada na cidade da Coruña, o lugar onde a nai elixiu dar a luz co médico que seguiu a súa evolución xinecolóxica nas últimas décadas e que xa lle asistiu no primeiro parto.

O propio Feijóo anunciou a través dun chío en Twitter o nacemento pouco despois do acontecemento, ao redor das 11,00 horas do mércores. "Moi felices pola chegada de Alberto, o neno e a nai están ben. Eu orgulloso dela", manifestou nesa mensaxe asinada coas súas iniciais —ANF—, no que tamén quixo agradecer o "interese", o "afecto" e "o respecto".

O neno, de nome Alberto, é o primeiro vástago do presidente da Xunta, que estrea paternidade aos 55 anos, e o segundo da súa parella, de 51 anos e que xa ten unha filla.