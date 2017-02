Rural.- A Deputación de Lugo mostra ata este luns o seu centro de recría a entidades interesadas na concesión

A Deputación de Lugo organiza ata o vindeiro luns, 20 de febreiro, xornadas de portas abertas no centro de recría para as entidades interesadas na concesión deste servizo.

Veterinarios e peritos agrícolas serán os encargados de mostrar as instalacións e o funcionamento do primeiro centro de recría de gando público en España, construído pola Deputación de Lugo por 10 millóns de euros.

A Deputación prevé que o centro se abra na primavera, unha vez resolto o proceso de concesión de servizos que segue aberto. A licitación concederase por un período de 15 anos prorrogables, e contará cunhas instalacións valoradas en case 16 millóns de euros con 15 naves e 182 hectáreas.

As empresas, cooperativas e demais entidades interesadas poden solicitar a visita ás instalacións do centro de recría a través do contacto coa Deputación.