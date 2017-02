CyL une turismo e deporte cunha proba de bicicleta de montaña que seguirá o Camiño de Santiago de Madrid

A Junta de Castela e León unirá a promoción do turismo e o deporte a través dunha proba de bicicleta de montaña, 'Gaes Pilgrim Race', que se celebrará no mes de xullo e que seguirá o Camiño de Santiago de Madrid.

Segundo explicou o director xeral de Turismo, Javier Ramírez, o obxectivo é dar a coñecer esta ruta turística coa colaboración das comunidades autónomas polas que discorre o Camiño de Santiago: Madrid, Castilla-León e Galicia.

Tras explicar que esta proba deportiva forma parte da estratexia da Consellería de Cultura e Turismo na promoción de produtos turísticos especializados, Ramírez puxo de manifesto "a importancia" deste tipo de eventos deportivos "como dinamizadores do medio rural no que se desenvolven".

O obxectivo desta iniciativa é presentar a Castilla-León como destino deportivo e unir os eventos a toda a oferta turística coa "participación activa" do empresariado rexional vinculado á oferta de turismo rural e turismo activo.

"Este tipo de eventos avanzan na idea de unir turismo e deporte, potenciando a especialización de produtos turísticos e a desestacionalización do sector turístico", indicou. Ademais, neste caso, vincúlase a unha ruta histórica e cultural como é o Camiño de Santiago de Madrid "co obxectivo da Consellería de integrar turismo, cultura e deporte a través desta proba".

DATOS DA PROBA

A primeira edición desta proba deportiva e cicloturística de mountain-bike celebrarase entre o 16 e o 23 de xullo, cun percorrido previsto ao redor de 725 quilómetros, dividido en oito etapas. A proba discorre polo trazado do Camiño de Santiago de Madrid, "unha das grandes rutas turísticas de Castilla-León" que atravesa as provincias de Segovia, Valladolid e León, uníndose na localidade de Sahagún ao trazado do Camiño de Santiago Francés.

A través do seu oito etapas, está dotada dunha importante infraestrutura organizativa, "con campamentos base para o aloxamento dos participantes, ademais de avituallamentos e puntos de control, para o seu correcto desenvolvemento". Dese oito etapas, catro transcorren en Castilla-León con inicio ou final en Coca, Medina de Rioseco, Sahagún e Astorga. Ademais, conta cun amplo plan de difusión, que garante unha importante repercusión turística.