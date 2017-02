O centro vigués investigado por supostos malos tratos a menores cambiou actuacións que debía corrixir, segundo a Xunta

O centro vigués Fogar San José, investigado por supostos malos tratos a menores, realizou "todos os cambios necesarios" que lle foron requiridos en "determinadas actuacións" do persoal sen finalidade educativa que se lle ordenou corrixir tras varias inspeccións.

Así o asegurou, no Parlamento, durante o desenvolvemento da comisión de Política Social, a directora xeral de Familia, Amparo González, quen destacou, ademais, que Fiscalía non pediu medidas cautelares respecto ao centro nin á situación administrativa dos menores dos que partiu a denuncia --mediante un vídeo--.

Isto, segundo sinalou a responsable de Familia, "leva a concluír que non se constataron irregularidades de entidade suficiente para solicitar esa adopción de medidas cautelares".

De feito, González, na súa resposta á deputada de En Marea Eva Solla, atribuíu o caso ao comportamento do proxenitor dos menores, que comezou "unha loita persoal contra a administración" en 2014.

Respecto diso, a directora xeral fixo alusión ao pronunciamento da Audiencia Provincial, que "veu dicir que as actuacións administrativas e a evolución dos nenos no centro de ingreso é positiva".

Tamén resaltou, para argumentar a súa posición, que profesionais do Imelga identificaron que o comportamento dos menores se viu "altamente condicionado pola actitude obstrucionista do proxenitor".

"NEGAN MALOS TRATOS"

Os nenos, segundo estes traballadores, "negan situacións de malos tratos ou trato inadecuado", e "ofrecen referencias positivas" do centro e "recoñecen que o seu proxenitor esaxera".

Pola súa banda, Eva Solla sinalou que o seu grupo constatou o "comportamento anómalo" por parte do pai, pero chamou a atención sobre que o que lle interesa a En Marea, máis aló do caso particular, é se existían "comportamentos que non tiñan carácter educativo e que había que corrixilos".