O viceportavoz do PSdeG no Parlamento de Galicia, o lucense Luís Álvarez, reprochou á Xunta de Galicia que non fixese "nada" en "dous anos" para frear a praga da pataca, causada pola couza guatemalteca.

"Falamos dun problema que agora alcanza o seu máximo punto de crueza en 18 concellos da provincia (sobre todo da comarca da Mariña) afectados pola couza guatemalteca, pero non é algo que se presentase este ano", afirmou o político socialista.

Segundo comentou, "é unha situación que se coñece desde hai dous anos, incluso algunha comunidade autónoma como Asturias xa tomou algunha medida".

"Con todo, aquí esperamos a que a situación alcance tal nivel de gravidade que é necesario tomar medidas porque non hai alternativa", lamentou.

HOSPITAL PRIVADO

Por outra banda, referiuse á elección dunha clínica privada --unha das que ofrece o seguro da Inditex aos seus traballadores-- para o nacemento o mércores do primeiro fillo do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, coa súa parella, Eva Cárdenas, directora de Zara Home, para afear a decisión de acudir a un hospital privado na Coruña.

Luís Álvarez sinalou que é "unha decisión particular e como tal debe de respectarse". "Agora ben, se falamos desde o punto de vista dun responsable público, parece pouco exemplarizante que se faga uso dun recurso que non está ao alcance de toda a poboación en xeral", censurou.

"Desde o punto de vista de exemplo de responsable público está mal, pero como elección privada non teño ningunha valoración que facer", concluíu.