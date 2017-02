O Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (MAC) da Coruña ofrecerá en 2017 unha programación "aberta a moitos gustos" na que mantén o equilibrio entre os grandes nomees da arte contemporáneo nacional e internacional e os mozos creadores.

En rolda de prensa, a directora do MAC, Carmen Fernández, explicou as liñas das actividades e exposicións que desenvolverá o museo, que continúa consolidando o seu apoio ao sector cultural e creativo de Galicia.

O MAC presenta unha programación que a súa directora cualifica de "aberta a moitos gustos" e na que se darán cita grandes nomees da arte contemporáneo nacional e internacional así como mozos creadores. "Hai que abrir o museo ao público que é de quen nos alimentamos", segundo dixo.

Así, a programación arrincou o pasado mes de xaneiro cunha exposición que recolle as obras dos 17 artistas que participaron nos anos 2015 e 2016 no Programa de Residencias Artísticas internacional do museo.

En abril, o museo traerá o traballo de Eija-Liisa Ahtila, fotógrafa e videoartista finesa. A mostra, que ten como tema principal a relación coa natureza, acollerá cinco videoinstalaciones, unha serie fotográfica, unha serie de debuxos e unha obra inédita.

PINTURA E FOTOGRAFA

A programación continúa en maio coa exposición de Maude Schuyler Clay, fotógrafa americana que chega por primeira vez a España e por segunda a Europa. As súas fotografías apareceron en publicacións como Esquiere, Fortune e Vanity Fair, entre outras.

Ao mes seguinte, en xuño, é a quenda dos artistas das bolsas de creación artística no estranxeiro. Ruth Montiel, Federico Vladimir, Alberto García e Pablo Genovés mostrarán as súas obras nas salas do museo da Coruña.

Por último, en outubro, a pintora Lita Cabellut será a encargada de pechar a programación expositiva. Española pero fincada na Haia, a artista foi incluída pola revista especializada Artprice no posto 333 dos artistas contemporáneos máis cotizados do planeta. Así, Cabellut convertíase na artista feminina española mellor cotizada.

O Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa recibe cada ano a preto de 50.000 persoas. Abriu as súas portas en 1995 e, desde a súa reinauguración en 2005, unhas 600.000 persoas pasaron polas súas salas como visitantes ou como participantes nalgunha das súas actividades relacionadas coa creación.