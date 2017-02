Ricky Martin actuará en maio na Coruña, Bilbao, Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia, Sevilla e Madrid

Ricky Martin regresa aos escenarios de España con 'One World Tour', unha xira coa que xa visitou España con gran éxito no seu tramo do pasado ano.

Agora, os seus fans poderán velo o 13 de maio na Coruña, o domingo 14 en BEC (Bilbao), o martes 16 no Palau Sant Jordi de Barcelona, o mércores 17 en Palma de Mallorca, o venres 19 na Praza de Touros de Valencia, o sábado 20 no Estadio La Cartuja de Sevilla e o martes 23 no WiZink Center de Madrid.

As entradas para estes concertos poderanse comprar a partir das 10,00 horas do xoves 23 de febreiro a través www.doctormusic.com e www.ticketmaster.es tamén en Fnac, Viajes Carrefour e Falcón Viajes, por teléfono no 902 15 00 25 e demais puntos de venda da rede Ticketmaster.

Igualmente poderanse adquirir a través de www.elcorteingles.es/entradas e tendas El Corte Inglés (Bilbao, Valencia, Palma de Mallorca, Sevilla e Madrid), www.esmerarte.com (A Coruña) e www.entradasatualcance.com (Bilbao, Palma de Mallorca e Valencia). O prezo oscila entre 40 e 100 euros.

Máis dun millón de persoas aplaudíronlle ao redor do mundo, e tras os soados sold out de Málaga, Madrid e Mérida do pasado setembro, Ricky Martin regresa aos nosos escenarios para reencontrarse co público español e sumar novos éxitos ao seu extraordinario 'One World Tour'.

A xira deu comezo en 2015 en Nova Zelandia e "de inmediato foi recoñecida como unha das mellores producións do ano, tanto a nivel de vendas como pola calidade da montaxe. Unha xira sold out que facía paradas en México, EE.UU., Canadá, América Latina e Europa durante o 2015 e o 2016", informa a promotora nun comunicado remitido a Europa Press.

Doutor Music engade que este tour é "un espectáculo impresionante que conta con extraordinarios xogos de iluminación, deseñados con máis de 150 luces móbiles e cinco pantallas de vídeo de alta definición; unha moderna escenografía en sincronía co aspecto visual e musical; cambios de vestiario e vibrantes coreografías".

CNCO COMO ARTISTAS CONVIDADOS

O fenómeno xuvenil CNCO será o artista convidado de Ricky Martin durante a súa xira polo noso país. A banda alcanzou un espectacular éxito tras o seu terceiro sinxelo, 'Reggaetón Lento', e recentemente anunciou a súa primeira xira 'MÁIS ALÓ TOUR' a cal contará con máis de 40 concertos que se desenvolverán entre Estados Unidos, México, Centro e Sudamérica, así como España e Portugal.

Deseñado polo equipo de creativos do seu manager Ricky Martin, encabezado por José Veiga e David Cabrera, o show promete ser explosivo, divertido e con toques do romanticismo xuvenil que definiu aos integrantes de CNCO desde o lanzamento do seu álbum 'Primeira Cita'.

Este álbum contou coa produción de Wisin e David Cabrera e estableceuse na súa semana de lanzamento de acordo á revista Billboard como o Mellor Debut do Ano dun Álbum Latino.