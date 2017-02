Decenas de alumnos maniféstanse en Santiago para esixir a derrogación da LOMCE

Decenas de alumnos protestan a esta hora polas rúas de Santiago de Compostela para esixir ao Goberno central a derrogación definitiva da Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), advertindo de que a paralización das chamadas reválidas non é "suficiente".

A marcha saíu pasadas as 12,15 horas da Alameda compostelá nun ambiente festivo e encabezada por unha pancarta na que se podía ler 'Construamos un sistema educativo de noso. Nin lomce nin 3+2'.

En declaracións aos medios momentos antes da saída da protesta, a portavoz do Sindicato de Estudantes Erguer, Iria Figueroa, destacou o éxito da convocatoria de folga que se está celebrando en Galicia en ensino medio e universitario, cun 90 e un 85 por cento de seguimento, respectivamente, segundo os datos provisionais que manexa a organización.

Figueroa xustificou a convocatoria tanto na continuidade da LOMCE e do decreto do 3+2, que se empezará a aplicar no próximo ano nos novos graos, como no pacto educativo que se pretende impulsar por parte de PP, PSOE e Ciudadanos, dado que se está formulando "de costas á comunidade educativa".

