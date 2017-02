O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, referiuse ás críticas do alcalde de Vigo, Abel Caballero, á súa persoa para sinalar que "todas as opinións son respectables". "Creo que levamos no Partido Socialista demasiado tempo ensimesmados en batallas internas", lamentou.

Caballero cuestionou a lexitimidade de Leiceaga despois dous resultados das pasadas eleccións autonómicas, pois considera que non é "unha voz autorizada". "Foi un candidato elixido en primarias e iso deulle lexitimidade, pero vos cidadáns quitáronlla", censurou ou rexedor olívico.

Preguntado por esta cuestión en rolda de prensa en Santiago, Leiceaga limitouse a apuntar que "a competencia sa entre compañeiros para aspirar a representar ou partido ten que habela, ten que ter ou seu tempo, ou seu espazo", aínda que remarca que "aínda non estase nese tempo".

"Eu prefiro dedicar vos meus esforzos a levar adiante ou traballo de oposición parlamentaria que nos encomendaron vos cidadáns, e que me encomendaron a min especificamente vos meus compañeiros do grupo parlamentario", agregou Fernández Leiceaga.

Finalmente, repreguntado pola prensa sobre se cre que hai dirección do partido en Galicia, ou portavoz parlamentario socialista resolveu: "Creo que xa contestei".