Ferida unha persoa ao caerlle encima unha árbore en Castroverde (Lugo)

Unha persoa resultou ferida na mañá deste xoves despois de caerlle unha árbore encima na localidade luguesa de Castroverde, tras o que quedou atrapada debaixo.

Segundo informou o 112 Galicia, os feitos producíronse na parroquia de Barredo, no lugar de Vilafrío. Unha particular alertou do sucedido ao servizo de emerxencias ás 11,45 horas e indicou que a persoa estaba atrapada debaixo da árbore.

Por iso, unha patrulla da Guardia Civil achegouse ata o punto e confirmou que a vítima xa non estaba atrapada. Por este motivo, a intervención dos efectivos dos Bombeiros de Sarria e do GES de Becerreá, aínda que foron alertados polo 112 Galicia, non foi necesaria.

Tras recibir a chamada de alerta, o CAE 112 Galicia pasou o aviso a Urxencias Sanitarias, que desprazou unha ambulancia ao lugar para atender á persoa afectada.