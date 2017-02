O científico Florencio Pazos Cabaleiro participa no ciclo de seminarios do Instituto de Investigacións Mariñas

O Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), a través do Instituto de Investigacións Mariñas (IIM), continúa este venres en Vigo o seu ciclo de seminarios científicos coa participación de Florencio Pazos Cabaleiro.

En concreto, a cita será ás 11,00 horas no salón de actos do IIM, onde o científico titular do CSIC no Centro Nacional de Biotecnoloxía impartirá o seminario 'Aproximacións bioinformáticas para o estudo das proteínas e as redes metabólicas'. A entrada é libre ata completar aforo.

Florencio Pazos Cabaleiro é doutor en Ciencias pola Universidade Autónoma de Madrid e, entre as súas estancias de investigación, figura a realizada no Imperial College de London.

Desde 2007 é científico titular do CSIC no Centro Nacional de Biotecnoloxía (Madrid), onde dirixe o Grupo de Bioinformática de Sistemas, cuxa labor se centra en distintas áreas da Bioinformática e a Bioloxía Computacional, sobre todo na predición de rexións funcionais e interaccións entre proteínas usando información evolutiva, así como na análise de redes biolóxicas.

No seminario presentaranse traballos recentes do grupo en aplicacións bioinformáticas para o estudo de redes moleculares e disertarase acerca da metodoloxía que desenvolveron para a predición de interaccións entre proteínas baseada en co-evolución.