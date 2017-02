Os secretarios xerais de CC.OO. e UGT cualificaron este xoves de "insulto á intelixencia" a proposta do gobernador do Banco de España, Luís María Linde, de atrasar a idade de xubilación e completar as pensións con plans privados, e máis coas actuais taxas de paro (especialmente de desemprego xuvenil).

Nunha rolda de prensa celebrada en Vigo con motivo da IX Cume Sindical Ibérica, o líder de UGT, Pepe Álvarez, quen recomendou ao Banco de España que faga "autocrítica" en lugar de "falar dos demais", sinalou que son necesarias outras medidas alternativas porque a Seguridade Social "non ten un problema de gasto senón de ingresos.

"É un insulto á intelixencia propor iso, cun paro xuvenil de máis do 40 por cento. Teriamos que volver a outras medidas, como o contrato relevo", subliñou, e reclamou a derrogación do decreto de 2013 de reforma do sistema de pensións.

Nesa liña, Ignacio Fernández Toxo (CC.OO.) tachou as manifestacións de Linde de "absolutamente inaceptables", e incidiu en que "existen moitas alternativas antes de abundar na deterioración da calidade de vida e das pensións".

Así, subliñou a necesidade de derrogar a reforma laboral para mellorar a calidade do emprego, e equiparar as bases máximas de cotización e os salarios mínimos co resto de países da eurozona. "Pero todo isto será insuficiente se non se derroga a reforma das pensións (...), xa non cabe a redución do gasto, esa viaxe está esgotada", recalcou.

PLANS DE PENSIÓNS PRIVADOS

Con respecto ao recurso dos plans privados para completar as pensións, Fernández Toxo lembrou que creceron eses plans individuais entre "as persoas ricas, que se fixeron máis ricas cunha crise que profundou na desigualdade", pero "esa non é a solución".

"Temos que defender contra vento e marea o sistema público de pensións, queren debilitalo en beneficio do negocio das empresas de seguros, e vanse a topar cun muro, coa mobilización. Non imos tolerar que leve ao sistema público de pensións á irrelevancia", proclamou.

Pola súa banda, Pepe Álvarez insistiu en que as propostas do gobernador do Banco de España con respecto aos plans privados de pensións son "un escándalo e unha desvergoña", e preguntou: "De onde sacarán os traballadores o diñeiro para facerse plans privados?, É que este señor vén da Lúa?, Non sabe cales son os salarios dos traballadores?".

Ademais, o responsable de UGT cuestionou, ironicamente, se o Banco de España "vai coidar dos plans de pensións dos traballadores como coidou da solvencia da banca".